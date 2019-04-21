Политика
Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержкуТАСС 11:13
Судан благодарен странам, которые поддержали его в переходный период, в том числе России. Об этом заявил в воскресенье в интервью государственному телевидению глава переходного Военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, передает телеканал Al-Hadath.
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Происшествия
Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии
Погибшая в результате вооруженной атаки в Нигерии женщина была гражданкой Великобритании и сотрудницей Корпуса милосердия, сообщает местная газета Daily Trust со ссылкой на заявление представителя полиции Йакубу Сабо.
Обновлено в 16:09
Политика
Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке
Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Футбол
Паратичи: «Дибала точно останется в „Ювентусе“»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в эфире Sky Sport Italia сообщил, что нападающий Пауло Дибала никуда не уйдет из туринского клуба.
Обновлено в 17:46
Политика
Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России
Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Футбол
«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму
Обновлено в 16:55
Космос
SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon
Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море
Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в воскресенье, 21 апреля, впервые выйдет на испытания в Балтийское море.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия
Военный подорвался на гранате в Туле
В Туле военнослужащий подорвался на гранате.
Обновлено в 20:18
Гаджеты
Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае
Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Происшествия
Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"
По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко
Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек
Обновлено в 08:11
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
Теплицы хотят облагать штрафами и налогами
Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Политика
Зеленский назвал задачу номер один на посту президента
Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика
Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?
Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес
«Персики торчат» — Чехова продемонстрировала аппетитные ягодицы
Звезда российского телевидения Анфиса Чехова порадовала поклонников фотографией с минувшего отпуска на Мальдивах, пишет Утро.ру.
Обновлено в 12:12
Происшествия
Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР
Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию
Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес
Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»
После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Общество
Михалков решил засудить торговцев биодобавками
Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Общество
Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина
Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
Обновлено в 19:52
Происшествия
Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео
На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен
Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.
Обновлено в 06:09
Общество
Дмитрий Быков начал приходить в сознание
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко остроумно подшутила над мужем
Обновлено в 11:12
Политика
Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины
Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Политика
Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах
Обновлено в 14:25