Политика

Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержкуТАСС 11:13

Судан благодарен странам, которые поддержали его в переходный период, в том числе России. Об этом заявил в воскресенье в интервью государственному телевидению глава переходного Военного совета страны Абдель Фаттах аль-Бурхан, передает телеканал Al-Hadath.
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Военный совет Судана подтвердил перевод свергнутого президента в тюрьму

РБК12:23

Бывшие руководители Судана в тюрьме, их счета заморожены

Вести.Ru11:30

Глава военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

RT на русском11:37

Суданские власти поблагодарили Россию за поддержку

Коммерсантъ12:19

Военный совет Судана нацелен на скорое создание переходного правительства

РИА Новости11:20

Бывшие лидеры Судана находятся в тюрьме

News.ru11:38

Глава Военного совета Судана поблагодарил Россию за поддержку

ТАСС11:13
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Происшествия

Убитая в Нигерии иностранка оказалась гражданкой Британии

Погибшая в результате вооруженной атаки в Нигерии женщина была гражданкой Великобритании и сотрудницей Корпуса милосердия, сообщает местная газета Daily Trust со ссылкой на заявление представителя полиции Йакубу Сабо.
Обновлено в 16:09
Политика

ЦИК Украины обработал половину протоколов на выборах президента

Обновлено в 20:21
Политика

Активистка Femen обнажилась перед Зеленским на избирательном участке

Активистка движения Femen разделась возле избирательного участка в Киеве, где голосовал кандидат в президенты Владимир Зеленский.
Обновлено в 07:14
Футбол

Паратичи: «Дибала точно останется в „Ювентусе“»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи в эфире Sky Sport Italia сообщил, что нападающий Пауло Дибала никуда не уйдет из туринского клуба.
Обновлено в 17:46
Политика

Савченко назвала виновных в ухудшении отношений Украины и России

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая в подготовке терактов в центре Киева, заявила, что отношения между Украиной и Россией испортили "безмозглые" политики.
Обновлено в 19:41
Футбол

«Валенсия» обыграла «Бетис», Черышев получил травму

Обновлено в 16:55
Космос

SpaceX сообщила об инциденте при испытаниях корабля Crew Dragon

Компания SpaceX заявила, что при испытании двигателей космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал произошел инцидент, передает РИА "Новости".
Обновлено в 00:28
Армия и оружие

Корвет «Гремящий» впервые выйдет на испытания в Балтийское море

Головной корвет проекта 20385 «Гремящий» в воскресенье, 21 апреля, впервые выйдет на испытания в Балтийское море.
Обновлено вчера в 12:17
Происшествия

Военный подорвался на гранате в Туле

В Туле военнослужащий подорвался на гранате.
Обновлено в 20:18
Гаджеты

Samsung откладывает запуск складного смартфона Galaxy Fold в Китае

Как сообщает инсайдер Ice Universe, компания Samsung отменила два мероприятия, которые связаны с запуском нового складного смартфона Galaxy Fold на территории Китая.
Обновлено в 16:58
Происшествия

Генерал Плугин: "Угонщикам разрешено воровать столько, сколько нужно!"

По информации 47news, 19 апреля начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину предоставили типичную тактическую сводку об угонах за прошедшие сутки.
Обновлено в 14:44
Политика

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко

Владимир Зеленский обыграл Петра Порошенко В воскресенье, 21 апреля, стало ясно, что шоумену Владимиру Зеленскому на ближайшие пять лет придется забросить актерскую карьеру.
Обновлено в 13:28
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 200 человек

Обновлено в 08:11
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

Теплицы хотят облагать штрафами и налогами

Россиян вынуждают оформлять теплицы как объект недвижимости и платить налоги, сообщает «URA.RU».
Обновлено в 14:34
Политика

Зеленский назвал задачу номер один на посту президента

Лидер второго тура президентских выборов Украины Владимир Зеленский назвал "задачей номер один" возвращение арестованных в России моряков.
Обновлено в 16:20
Политика

Елена Зеленская: кто она, будущая первая леди Украины?

Обновлено в 20:05
Шоу-бизнес

«Персики торчат» — Чехова продемонстрировала аппетитные ягодицы

Звезда российского телевидения Анфиса Чехова порадовала поклонников фотографией с минувшего отпуска на Мальдивах, пишет Утро.ру.
Обновлено в 12:12
Происшествия

Защита Бутиной просит суд США исключить из дела экспертную оценку экс-сотрудника ФБР

Адвокаты арестованной в США россиянки Марии Бутиной просят суд исключить из дела экспертную оценку и показания бывшего сотрудника Федерального бюро расследований (ФБР) Роберта Андерсона, который утверждал, что совершенные ей действия "были предприняты от лица российских властей".
Обновлено в 19:21
Авто

Концепт Honda X-NV представляет электрический кроссовер на базе XR-V

Обновлено в 07:07
Армия и оружие

Российским морякам отказались доплачивать за походы в Сирию

Моряки трех кораблей Черноморского флота обратились в суд из-за невыплаты им суточных за участие в военных действиях в Сирии.
Обновлено в 20:04
Шоу-бизнес

Евгений Болдин: «Ничего не хочу слышать о Пугачевой»

После расставания Пугачева и Евгений Борисович тепло общались, но теперь продюсер не хочет слышать о женщине, которую когда-то любил.
Обновлено в 13:00
Общество

Михалков решил засудить торговцев биодобавками

Режиссер Никита Михалков намерен подать заявление в полицию на торговцев биологическими добавками, которые использовали его фотографии в рекламных целях.
Обновлено в 19:18
Общество

Эксперт предложил ЦИК провести референдум по вопросу захоронения Ленина

Всероссийский референдум по вопросу возможного захоронения тела Владимира Ленина в 2019 году предложил провести директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов, соответствующее письмо, копия которого имеется в распоряжении РИА Новости, эксперт направил в ЦИК России.
Обновлено в 19:52
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

На видео попали столкновения между грузинской полицией и чеченским населением Панкисского ущелья.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Министр культуры Франции заявил, что Нотр-Дам почти полностью спасен

Министр культуры Франции Франк Риестер заявил в субботу, что пострадавший от пожара собор Парижской Богоматери почти полностью спасен от риска разрушения.
Обновлено в 06:09
Общество

Дмитрий Быков начал приходить в сознание

Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко остроумно подшутила над мужем

Обновлено в 11:12
Политика

Кучма высказал пожелания будущему президенту Украины

Кучма пожелал будущему президенту меньше обещать и больше делать, а также быть честным и порядочным перед своим народом.
Обновлено в 05:35
Политика

Экзитполы показали победу Владимира Зеленского на выборах

Обновлено в 14:25
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