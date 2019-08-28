Генеральный директор компании «Вертолеты России» Александр Охонько раскрыл ориентировочную стоимость полета на аэротакси в Москве, передает «РИА Новости». По его словам, в других странах 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 для одного человека.

Глава «Вертолетов России» назвал цены на аэротакси в Москве

Происшествия Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.

Общество Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Экономика МВД поддержало блокировку на 30 дней подозрительных банковских карт МВД России одобрило инициативу банков блокировать операции по картам при позозрении в мошенничестве на более длительный срок, чем сейчас предусмотрено законом, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания в Ассоциации банков «Россия» по вопросам защиты средств банковских клиентов.

Политика Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Политика Премьер Украины записал прощальное видеообращение Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.

Происшествия В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.

Армия и оружие Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57 На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.

Авто Китайский JAC привезет в Россию два новых кроссовера Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем первым в Россию приедет среднеразмерный S7, который сейчас проходит сертификацию.

Происшествия Власти Подмосковья наградят рабочих, спасших семью из горящего дома Рабочих, спасших из горящей квартиры семью из трех человек в Видном, наградят власти региона, сообщили РИА Новости в подмосковном министерстве ЖКХ.

Общество Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».

Политика Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.

Экономика Forbes назвал самые богатые семьи России Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.

Происшествия Пострадавшая в Турции девочка из России умерла Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.

Общество Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями «Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде», — пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.

Политика «Вертолеты России» разработают тяжелый гражданский вертолет для Китая "Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Энергетика Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.

Происшествия На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон» В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».

Космос NASA: к Земле приближаются два крупных астероида По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.

Шоу-бизнес Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне» «Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.