Общество
РБКГлава «Вертолетов России» назвал цены на аэротакси в Москве
Генеральный директор компании «Вертолеты России» Александр Охонько раскрыл ориентировочную стоимость полета на аэротакси в Москве, передает «РИА Новости». По его словам, в других странах 15-минутный полет на аэротакси стоит около $50 для одного человека.
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Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» Сергей Бурунов впервые женится
Сергей Бурунов, получивший известность благодаря сериалу «Полицейский с Рублевки», впервые женится. Об этом сообщили товарищи артиста.
Donday.ru 09:15
Политика
В Киеве освободили Кирилла Вышинского
Lenta.ru 04:55
Происшествия
Песков прокомментировал инцидент с полицейскими в Анапе
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал действия полицейских, подозреваемых в изнасилованиях в Анапе и Екатеринбурге, сообщает RT.
Газета.Ru 09:13
Кино
Вышел трейлер фильма «Прачечная» с Мерил Стрип
РИА Новости 12:13
Общество
Минпросвещения разработало кодекс профессиональной этики для педагогов
Документ был разработан министерством совместно с Общероссийским профсоюзом образования и уточняет устаревший Модельный кодекс профессиональной этики.
RT на русском 00:22
Общество
В Петербурге подвели итоги конкурса «Родной район»
Российская газета 06:10
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Экономика
МВД поддержало блокировку на 30 дней подозрительных банковских карт
МВД России одобрило инициативу банков блокировать операции по картам при позозрении в мошенничестве на более длительный срок, чем сейчас предусмотрено законом, сообщает РБК со ссылкой на участников совещания в Ассоциации банков «Россия» по вопросам защиты средств банковских клиентов.
Примечания 02:20
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 26 августа в 14:39
Политика
Премьер Украины записал прощальное видеообращение
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение, в котором пожелал успехов будущему премьеру и заявил, что передает новому кабмину стабильную и развивающуюся страну.
РИА Новости 12:53
Происшествия
Автомобиль насмерть сбил ребенка в Москве
Газета.Ru 12:15
Происшествия
В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля
Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
Армия и оружие
Опубликовано видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
На видеозаписи запечатлен взлет и выполнение элементов «плоского штопора», во время которых истребитель Су-57 крутится в небе.
NewInform 04:01
Футбол
«Динамо» находится в шаге от приобретения форварда «Палмейраса» Борхи
Bookmaker-ratings.ru 11:27
Авто
Китайский JAC привезет в Россию два новых кроссовера
Как уточнил портал «Китайские автомобили», речь идет о двух кроссоверах – JAC S4 и JAC S7, причем первым в Россию приедет среднеразмерный S7, который сейчас проходит сертификацию.
Автоновости дня 02:26
Происшествия
Власти Подмосковья наградят рабочих, спасших семью из горящего дома
Рабочих, спасших из горящей квартиры семью из трех человек в Видном, наградят власти региона, сообщили РИА Новости в подмосковном министерстве ЖКХ.
РИА Новости 09:55
Общество
Суд отказался обязать мэрию Москвы предоставить альтернативную площадку для шествия 3 сентября
Тверской суд Москвы отклонил иск помощницы экс-депутата Госдумы Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой обязать мэрию предложить альтернативный вариант проведения шествия оппозиции 3 сентября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Партии перемен».
Коммерсантъ 12:42
Политика
Президент Грузии назвала условия возобновления диалога с Россией
Изменение позиции России может послужить основанием для возобновления диалога между Тбилиси и Москвой, только в этом случае Грузия будет готова к контактам с РФ.
ТАСС 03:42
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Происшествия
Пострадавшая в Турции девочка из России умерла
Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:54
Общество
Власти составили инструкцию для решения земельных споров с соседями
«Законодательство не наделяет кадастрового инженера правом решать земельные споры, поэтому при наличии обоснованных возражений орган регистрации прав приостановит учетно-регистрационные действия, а решать разногласия соседям придется уже в суде», — пояснила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова.
РБК 01:00
Политика
«Вертолеты России» разработают тяжелый гражданский вертолет для Китая
"Вертолеты России" будут разрабатывать тяжелый гражданский вертолет для китайского рынка, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
ПРАЙМ 11:42
Энергетика
Запасы нефти в США за неделю снизились на 10 млн баррелей
Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю сократились на 10,03 млн баррелей и на 23 августа составили 427,75 млн баррелей, сообщает Министерство энергетики США.
ТАСС 11:53
Происшествия
На директора ФБК Жданова завели дело из-за фильма «Он вам не Димон»
В отношении руководителя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова возбудили уголовное дело из-за того, что он якобы не удаляет из Интернета фильм «Он вам не Димон».
News.ru 05:47
Космос
NASA: к Земле приближаются два крупных астероида
По сведениям Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 14 сентября к Земле на минимальное расстояние приблизятся два больших астероида.
МедиаКорСеть 06:15
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
Super.ru 09:02
Политика
Путин перенес полпредство на Дальнем Востоке на остров Русский
Новый адрес представительства главы государства на Дальнем Востоке — Владивосток, остров Русский, поселок Аякс, д. 10, литера Н. Указ вступает в силу со дня его подписания.
РБК 12:05
Общество
«Молодое» бабье лето пришло в Москву
Известия 12:00