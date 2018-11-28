Политика
Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»
Глава ВТБ выступил перед инвесторами в костюме героя «Звездных войн»Известия15:24
Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев пришли на прием для участников инвестиционного форума «Россия зовет!» в костюмах героев «Звездных войн». Они рассказали инвесторам о «космических рисках» и попытках «Звезды Смерти» «запугать Республику санкциями».
Известия15:24
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с чего всё началось
Глава банка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников инвестиционного форума «Россия зовёт!» в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Об этом свидетельствуют фотографии и видеозапись с приема, переданные в РБК одним из участников мероприятия.РБК14:01
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