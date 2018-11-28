Глава банка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников инвестиционного форума «Россия зовёт!» в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Об этом свидетельствуют фотографии и видеозапись с приема, переданные в РБК одним из участников мероприятия.

с чего всё началось

Глава ВТБ Андрей Костин посетил прием банка для инвесторов в костюме джедая Оби-Вана Кеноби из «Звездных войн».

Глава ВТБ пришел на закрытый прием в костюме джедая

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