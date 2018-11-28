Политика
Глава ВТБ пришел на прием инвестиционного форума в костюме джедая
Глава ВТБ пришел на прием инвестиционного форума в костюме джедаяТАСС16:16
Глава ВТБ Андрей Костин и первый зампред правления банка Юрий Соловьев посетили прием участников инвестиционного форума "Россия зовет!" в костюме персонажей из вселенной "Звездных войн". Об этом пишет РБК со ссылкой на фотографии и видеозапись с приема, переданные одним из участников мероприятия.
ТАСС16:16
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с чего всё началось
Глава банка ВТБ Андрей Костин посетил прием участников инвестиционного форума «Россия зовёт!» в образе Оби-Вана Кеноби — одного из главных персонажей вселенной «Звездных войн». Об этом свидетельствуют фотографии и видеозапись с приема, переданные в РБК одним из участников мероприятия.РБК14:01
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