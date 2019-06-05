Финансы

Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ во втором кварталеКоммерсантъ вчера в 09:07

Снижение Центробанком ключевой ставки может привести к понижению процентных ставок, заявил глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка. По словам господина Костина, ЦБ может снизить ключевую ставку уже во втором квартале 2019 года.
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ЦБ готов рассматривать снижение ключевой ставки в ближайшее время

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РБК02:53

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РИА Новостивчера в 07:49
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