Финансы
Костин допустил снижение ключевой ставки ЦБ во втором кварталеКоммерсантъ вчера в 09:07
Снижение Центробанком ключевой ставки может привести к понижению процентных ставок, заявил глава ВТБ Андрей Костин на годовом собрании акционеров банка. По словам господина Костина, ЦБ может снизить ключевую ставку уже во втором квартале 2019 года.
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