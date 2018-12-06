Глава украинских ВМС подчеркнул, что у него "разрывается сердце", когда он видит задержанных моряков. Также Воронченко добавил, что российская сторона удерживает моряков "незаконно". Ранее сообщалось, что Украина предложила России обмен заключенными.

Глава ВМС Украины предложил себя в обмен на арестованных в России моряков

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