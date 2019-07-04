Политика
Глава ВЦИОМа рассказал, каким будет преемник ПутинаNews.ru 07:24
Ранее News.ru писал, что в интервью западным журналистам глава РФ поделился своими размышлениями о том, кто сменит его на посту. По словам российского лидера, он неоднократно задумывался о преемнике, но пока подходящую кандидатуру назвать затрудняется.
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Это может быть человек поколения 40−50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских „печенек“
— Валерий Федоров, российский политологБИЗНЕС Online 03:48
с чего всё началось
- ответы на эти вопросы можно найти в вышедшей недавно во ВЦИОМ книге "Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016-2018 и перспективы политического транзита".Российская газетавчера в 11:47
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Музыка
Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»
"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
Политика
Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих
Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
Политика
Украина собирается осваивать Арктику
Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.
Обновлено в 01:39
Происшествия
Фургон въехал в толпу людей в Великобритании
В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной
Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество
Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России
Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия
Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС
У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика
Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию
Обновлено вчера в 22:55
Происшествия
Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»
Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Футбол
Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года
Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Общество
Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян
Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Театры
Мединский уволил директора театра имени Волкова
Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом
Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия
«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом
Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Здоровье
В 2019 году в Мурманскую область мерами соцподдерки заманят 70 врачей
Министерство здравоохранения Мурманской области собирается до конца года привлечь в Мурманскую область мерами соцподдержки 70 врачей для заполнения вакансий в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 10:09
Футбол
«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»
Обновлено в 07:40
Экономика
ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы
Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Кино
Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки
Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Энергетика
Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ
НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес
Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве
Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
Обновлено в 05:11
Политика
Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю
«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Технологии
«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»
Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех покажет решения для реализации проекта «умного города» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес
Бывшая девушка Тимати призналась, что изменила внешность
Обновлено в 04:46
Политика
«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа
Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Происшествия
Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое
Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Политика
Берлускони рассказал о встрече с Путиным
Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
Обновлено в 06:08
Происшествия
В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки
В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту
Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
Обновлено в 05:47
Авто
Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России
Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22