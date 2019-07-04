Политика

Глава ВЦИОМа рассказал, каким будет преемник ПутинаNews.ru 07:24

Ранее News.ru писал, что в интервью западным журналистам глава РФ поделился своими размышлениями о том, кто сменит его на посту. По словам российского лидера, он неоднократно задумывался о преемнике, но пока подходящую кандидатуру назвать затрудняется.
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Валерий Федоров
Это может быть человек поколения 40−50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских „печенек“
— Валерий Федоров, российский политологБИЗНЕС Online 03:48
с чего всё началось

Как победить самого себя

- ответы на эти вопросы можно найти в вышедшей недавно во ВЦИОМ книге "Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016-2018 и перспективы политического транзита".
Российская газетавчера в 11:47

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Глава ВЦИОМ рассказал каким, по его мнению, будет преемник Путина

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Глава ВЦИОМ охарактеризовал преемника Путина

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Глава ВЦИОМа дал характеристику возможному преемнику Путина

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Глава ВЦИОМа рассказал о преемнике Путина: Его ждет «новая большая война» и атака заморских «печенек»

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Глава ВЦИОМ обрисовал образ возможного преемника Владимира Путина

Znak.com03:10
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Амстердам отказался принимать «Евровидение-2020»

"Евровидение-2020" должно пройти в Нидерландах, поскольку в 2019 году конкурс выиграл представитель этой страны Дункан Лоуренс с песней Arcade.
Обновлено в 06:02
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Зеленский призвал не делить жителей Донбасса на своих и чужих

Президент Украины Владимир Зеленский призвал не делить жителей Донбасса "на своих и чужих людей", потому что у проживающих на неподконтрольных Киеву территориях "дефектов нет".
Обновлено в 08:40
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Украина собирается осваивать Арктику

Украина хочет осваивать Арктику, хотя сейчас такой деятельности не ведет, сообщил посол страны Вячеслав Яцюк, посетивший норвежский Шпицберген.
Обновлено в 01:39
Происшествия

Фургон въехал в толпу людей в Великобритании

В британском графстве Дербишир автофургон въехал в толпу людей. Об этом сообщает местная полиция.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Появилось видео задержания сбежавшей с миллионами Луизы Хайруллиной

Луиза Хайруллина 27 мая похитила из "Россельхозбанка" в Салавате, где работала, более 23 миллионов рублей и пропала вместе с мужем и двумя дочками.
Обновлено в 05:31
Общество

Назван желаемый уровень зарплат среди молодежи в России

Зарплату в 50-60 тысяч рублей считают для себя приемлемой 25% молодых людей, которые работают в правоохранительных структурах.
Обновлено в 03:14
Происшествия

Задержанный за госизмену оказался помощником полпреда президента

Обновлено в 08:17
Происшествия

Торговый центр в Новой Москве эвакуировали из-за пожара на газовой АЗС

У торгово-развлекательного комплекса «Новомосковский» произошел пожар на газовой АЗС.
Обновлено в 10:10
Политика

Пресс-служба Зеленского и депутат Рады Геращенко учат географию

Обновлено вчера в 22:55
Происшествия

Польский суд экстрадирует в Россию совладельца «Зимней вишни»

Польский суд решил экстрадировать в Россию Вячеслава Вишневского — бывшего гендиректора основной компании-владельца сгоревшего в Кемерово ТЦ "Зимняя вишня".
Обновлено в 10:20
Футбол

Зе Луиш подписал контракт с «Порту» до 2023 года

Бывший нападающий московского "Спартака" Зе Луиш подписал контракт с португальским "Порту" до 2023 года, сообщается на сайте футбольного клуба.
Обновлено в 09:31
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено в 06:19
Театры

Мединский уволил директора театра имени Волкова

Ранее труппа театра направила письмо министру культуры с просьбой поддержать художественного руководителя Евгения Марчелли в конфликте с директором театра Алексеем Туркаловым.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Под Воронежем оштрафовали учителя, который «отпарил» ребенка утюгом

Ученики плохо себя вели, "трудовик" обжег одного из них утюгом и ударил гладильной доской.
Обновлено в 10:10
Происшествия

«Шереметьево» уволило менеджеров из-за проблем с багажом

Московская межрегиональная транспортная прокуратура сообщила об увольнении ряда руководителей «Шереметьево хэндлинг» (100%-ная «дочка» аэропорта «Шереметьево») из-за проблем с обслуживанием багажа пассажиров.
Обновлено в 06:36
Здоровье

В 2019 году в Мурманскую область мерами соцподдерки заманят 70 врачей

Министерство здравоохранения Мурманской области собирается до конца года привлечь в Мурманскую область мерами соцподдержки 70 врачей для заполнения вакансий в медицинских учреждениях региона.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Ахмат» хочет арендовать Мелкадзе у «Спартака»

Обновлено в 07:40
Экономика

ЦБ сообщил о новом способе мошенничества через банкоматы

Банк России обнаружил новый способ мошенничества при переводе денег с карты на карту через банкомат.
Обновлено в 05:31
Кино

Disney выбрала темнокожую актрису на роль Русалочки

Киностудия Walt Disney выбрала актрису Холли Бэйли на роль Ариэль для игрового ремейка мультфильма «Русалочка».
Обновлено вчера в 01:01
Энергетика

Германия приостановила прием нефти из России, узнали СМИ

НПЗ РСК, который находится в немецком городе Шведте недалеко от границы с Польшей, приостановил импорт нефти из России по трубопроводу "Дружба".
Обновлено в 10:47
Шоу-бизнес

Юрия Шатунова экстренно прооперировали в Москве

Экс-солист группы "Ласковый май" Юрий Шатунов был прооперирован в одной из клиник Москвы после гастрольного тура по югу России.
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Политика

Володин посоветовал членам «Единой России» спуститься на землю

«Спуститесь на землю и слушайте людей», — заявил Володин.
Обновлено в 10:30
Технологии

«Автоматика» представит технологии умного города на «Иннопроме-2019»

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех покажет решения для реализации проекта «умного города» на международной промышленной выставке «Иннопром-2019».
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Бывшая девушка Тимати призналась, что изменила внешность

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Политика

«Нафтогаз» потребует от РФ компенсацию за прекращение транзита газа

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" потребует в международном суде компенсацию после прекращения транзита газа из России через Украину в Европу, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
Обновлено в 10:09
Происшествия

Суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ по делу о разбое

Военный суд арестовал пятерых сотрудников ФСБ, подозреваемых в разбое.
Обновлено в 08:40
Политика

Берлускони рассказал о встрече с Путиным

Бывший итальянский премьер, председатель партии «Вперёд, Италия» Сильвио Берлускони заявил, что его встреча с российским лидером Владимиром Путиным в римском аэропорту подтвердила взаимоуважение, дружбу и важность отношений двух государств.
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Происшествия

В Ингушетии задержана тетя жестоко избитой девочки

В жестоком избиении семилетней девочки из Ингушетии подозревается ее родная тетя - ребенок неофициально находился у нее на воспитании.
Обновлено в 09:20
Происшествия

Гардеробщицу Верховной рады нашли мертвой с кляпом во рту

Сотрудница гардероба законодательного собрания Украины Антонины Шпир найдена мертвой в кукурузном поле неподалеку от села Деминовка.
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Авто

Названы топ-10 самых продаваемых кроссоверов в России

Сегодня Ассоциация Европейского бизнеса опубликовала отчетные данные по продажам автомобилей на российском рынке и назвала самые востребованные автомобили.
Обновлено вчера в 14:22
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