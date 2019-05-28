Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга ПутинаМосковский Комсомолец вчера в 18:15

с чего всё началось

Реформа показала, что ожидания людей на то, что завтра будут больше зарабатывать, будет лучше медицина, лучше образование, оказались перечеркнуты. Россиянам показали - нет, в будущем они просто будут больше работать за те же деньги. Это сильно прибавило пессимизма.

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

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