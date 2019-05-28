Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга ПутинаМосковский Комсомолец вчера в 18:15

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

Политика Спецпрокурор Мюллер прекратил «российское дело» и объявил об отставке Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел вменяемое России "вмешательство" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из минюста.

Армия и оружие США обвинили Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания США считают, что Россия не соблюдает мораторий на ядерные испытания, заявил глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковник Роберт Эшли — младший.

Политика На Украине из АП после ухода Порошенко исчезла база секретных данных Из ситуационной комнаты администрации президента Украины исчезли серверы с секретной информацией, сообщил глава СНБО Александр Данилюк.

Политика Михаил Саакашвили вернулся на Украину 28 мая текущего года новый президент Украины Владимир Зеленский вернул господину Саакашвили украинское гражданство.

Футбол Кокорин и Мамаев могут стать тренерами в колонии Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачёва рассказала о возможном будущем арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Общество Родительский комитет поддержал идею отцовского капитала в России Ранее сообщалось, что в Общественной палате выступили с предложением ввести субсидию за рождение третьего ребёнка в семье — отцовский капитал.

Армия и оружие Израиль оказался замешан в организации провокации против Дамаска Интересно, что сфабрикованные Израилем «доказательства» будто бы использования сирийскими властями отравляющих веществ, применялись США и их союзниками для введения экономической блокады против сирийского народа, а также в качестве предлога для нанесения прямых ударов по позициям правительственных сил CAA.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Происшествия СК возбудил дело по факту обстрела мирных жителей ДНР с беспилотника Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Горловки в самопровозглашённой Донецкой народной республике в результате обстрела с беспилотника украинскими силовиками.

Культура Впервые в истории YouTube канал набрал 100 млн подписчиков Индийский YouTube-канал T-Series впервые в истории видеохостинга набрал более 100 млн подписчиков.

Происшествия СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.

Политика Качиньского призывают ответить за оскорбления в адрес России Политик убежден, что Качиньский за свои оскорбительные заявления в сторону России должен ответить перед судом, и угрозу сегодня для Польши представляет именно Украина, где сегодня активной поддержкой пользуются фашисты.

Авто Завод Haval начинает серийное производство В Тульской области на территории индустриального парка «Узловая» 5 июня состоится открытие завода Haval.

Происшествия Появилось видео горящего на бывшем заводе Порошенко военного корабля Серьезный пожар произошел на военном корабле, пришвартованном у судостроительного завода «Кузница на Рыбальском» в Киеве, который ранее принадлежал пятому президенту Украины Петру Порошенко.

Общество ФАС возбудила дело против «Ростелекома» Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России завела дело в отношении ПАО "Ростелеком" за нарушение закона о защите конкуренции после заявления ПАО "Мегафон", говорится в сообщении регулятора.

Общество Владелец ПИК откроет гастромаркет в усадьбе Абрамовича рядом с Кремлем В 2017 г. основную часть здания купила компания Millhouse Романа Абрамовича, заплатив 271 млн руб. за 960 кв. м. Millhouse сдала компании «Ко:Маркет» до 2024 г. все свободные арендуемые площади в здании на улице Балчуг, 5, – около 1000 кв. м, сообщила директор по аренде управления недвижимости Millhouse Елена Малиновская.

Политика Советник главы ЛНР объяснил ситуацию вокруг скандала с Платошкиным Советник главы ЛНР прокомментировал ситуацию вокруг скандала с дипломатом Николаем Платошкиным во время съёмок проекта «60 минут» при общении с Александром Семченко.

Футбол Абрамович приехал на финал Лиги Европы Владелец "Челси" Роман Абрамович прибыл в Баку на финал Лиги Европы.

Экономика Счетная палата не выявила нарушений в «Роскосмосе» Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, который возглавил госкорпорацию в мае прошлого года, летом 2018 г. попросил Счетную палату провести проверку предприятий отрасли и утвердил план по противодействию коррупции на 2018-2020 гг.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Экономика Закредитованность жителей России снизилась на 0,56% Уровень закредитованности жителей России за полгода снизился на 0,56%.

Происшествия В Мурманской области украли мост Неизвестные растащили на металлолом мост через реку Умба в Мурманской области. Переправа расположена около заброшенного поселка Октябрьский.