Политика
Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга ПутинаМосковский Комсомолец вчера в 18:15
Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.
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Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»
Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.Дождьвчера в 15:48
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