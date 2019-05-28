Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга ПутинаМосковский Комсомолец вчера в 18:15

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

Как сообщил в эфире передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь» руководитель Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров, главная причина падения рейтинга действующего президента РФ Владимира Путина в том, что граждане страны перестали верить в то, что жить им станет лучше.

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Космос 100 лет назад была впервые проверена теория относительности Эддингтон стал первым ученым, которому удалось экспериментально проверить на прочность только что появившуюся общую теорию относительности.

Общество Более 4500 курских выпускников сдают ЕГЭ по математике Сегодня, 29 мая, выпускники Курской области сдают обязательный ЕГЭ по математике.

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Общество Генпрокуратура проведет проверку школ Генеральная прокуратура до конца 2019 года проверит школы и оценит, как в них соблюдают технику безопасности, нормы питания и какая профилактика нарушений там существует.

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Происшествия Госдума одобрила во II чтении ужесточение наказания за «пьяные» ДТП Государственная дума в среду приняла во втором чтении законопроект об ужесточении наказания за ДТП, совершенные в пьяном виде и повлекшие тяжелые травмы или гибель людей.