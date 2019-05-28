Политика

Глава ВЦИОМ опроверг падение рейтинга Владимира ПутинаVIPerson.ru 05:25

Ранее сообщалось, что личный рейтинг доверия президенту РФ Владимиру Путину упал до исторически минимального значения – 31,7%. Об этом свидетельствуют данные последнего опроса ВЦИОМ.
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Валерий Федоров
Реформа показала, что ожидания людей на то, что завтра будут больше зарабатывать, будет лучше медицина, лучше образование, оказались перечеркнуты. Россиянам показали - нет, в будущем они просто будут больше работать за те же деньги. Это сильно прибавило пессимизма.
— Валерий Федоров, российский политологВечерняя Казань 02:49
с чего всё началось

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров: «Россия видит себя новым изданием СССР — не сталинского, не горбачевского, а брежневского»

Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.
Дождьвчера в 15:48

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Глава ВЦИОМ объяснил рост рейтинга Путина

URA.Ru08:16

«Россияне не понимают, когда жизнь станет лучше»: глава ВЦИОМ о падении рейтинга Путина

Дождьвчера в 16:32

Глава ВЦИОМ объяснил падение рейтинга президента перечеркнутыми ожиданиями

Фонтанка.Ру01:32

Глава ВЦИОМа объяснил снижение рейтинга Путина «эффектом черных очков»

РБКвчера в 23:55

Глава ВЦИОМа прокомментировал причину падения рейтинга Путина

Московский Комсомолецвчера в 18:15

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Ведомостивчера в 15:41

Глава ВЦИОМ связал падение рейтингов Владимира Путина с тем, что россияне перестали верить в лучшее будущее

Эхо Москвы10:00
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Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 16:49, Ашберн
Происшествия

Подросток вышел из комы из-за дезодоранта

Обновлено в 09:04
Театры

Новым худруком в Театре на Малой Бронной стал Константин Богомолов

ИА "Ореанда-Новости" Новым художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной стал 43-летний российский театральный режиссёр и поэт Константин Богомолов.
Обновлено в 08:57
Общество

Госдума запрещает коллекторам взыскивать долги по ЖКХ

Законопроект о запрете передачи коллекторским агентствам права «выбивать» долги граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 29 мая.
Обновлено в 07:56
Политика

Опубликован текст законопроекта об импичменте президента Украины

Текст законопроекта об импичменте президента Украины, который в среду глава государства Владимир Зеленский внес для рассмотрения в парламент, опубликован на сайте Верховной рады.
Обновлено в 16:45
Музыка

Группа «Ленинград» выпустила новый клип

Группировка «Ленинград» во главе с бессменным лидером Сергеем Шнуровым выпустила новое музыкальное видео под названием «Кабриолет».
Обновлено вчера в 10:50
Политика

Зеленский назначил главу Службы безопасности президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский назначил на должность начальника Службы безопасности президента страны Максима Донца.
Обновлено в 15:53
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Здоровье

Андрей Субботин уходит с поста главы амурского Минздрава

Андрей Субботин уходит с должности главы амурского Минздрава.
Обновлено в 01:13
Игры

Разработчики тизерят новую часть Call of Duty

Обновлено вчера в 08:42
Политика

Песков сообщил о поставке С-400 Турции раньше сроков

Обновлено в 03:57
Политика

Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг кражу серверов СНБО

Техника в ситуационной комнате в администрации президента Украины была взята на аренду, потом её вернули, речи о краже идти не может, заявил пресс-секретарь экс-главы государства Петра Порошенко Святослав Цеголко в Facebook.
Обновлено вчера в 15:40
Политика

В МИД призвали ООН отреагировать на задержание россиянина в Косове

Москва призывает ООН принять меры в связи с задержанием в Косове пострадавшего в ходе полицейской спецоперации российского сотрудника миссии Михаила Краснощёкова.
Обновлено в 13:36
Общество

ФАС возбудила дело против «Почты России» из-за марок

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении "Почты России", сообщила пресс-служба ведомства.
Обновлено в 11:21
Политика

Глава ПЦУ Епифаний объявил изданные Киевским патриархатом документы недействительными

Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний объявил недействительными документы и распоряжения от имени так называемой Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 14:43
Транспорт

Из-за постороннего предмета на путях произошел сбой в московском метро

Обновлено в 16:14
Происшествия

Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах

Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Происшествия

Арестован напавший на редакцию газеты мужчина

Суд заключил под стражу мужчину, который напал с ножом на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополье.
Обновлено в 12:36
Политика

Зеленский срочно созывает заседание СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о срочном созыве заседания СНБО из-за проблем в угольной промышленности страны.
Обновлено в 16:41
Энергетика

ФАС выдала предостережение президенту Независимого топливного союза

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ в среду выдала предостережение президенту Независимого топливного союза из-за публичных заявлений о риске резкого скачка цен на бензин, говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 11:49
Происшествия

В парке у Белого дома загорелся мужчина

Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Футбол

Игорь Денисов завершил карьеру футболиста

Бывший капитан сборной России, полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов завершил карьеру.
Обновлено в 08:31
Футбол

Челси — Арсенал 4:1

Нападающий «Челси» Оливье Жиру вывел свою команду вперёд в финальном матче футбольной Лиги Европы с «Арсеналом».
Обновлено в 16:08
Кино

«Годзилла 2» получил «гнилой» рейтинг у кинокритиков

Обновлено в 03:25
Культура

Electronic Arts представила расписание трансляций EA Play на 8 июня

Обновлено в 14:17
Шоу-бизнес

Дмитрий Борисов выяснил, кто завладел квартирами Дарьи Шпаликовой

Обновлено в 08:32
Политика

Саакашвили после возвращения на Украину рассказал о реакции народа

Обновлено в 10:47
Авто

Volkswagen показал два спортивных концепта на базе Golf от студентов

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Политика

Польский политик призвал Качиньского к ответу за оскорбления России

В феврале 2017 года Ярослав Качиньский в интервью еженедельнику Do Rzeczy также посоветовал украинским властям не идти в Европу под флагом украинских националистов времен Второй мировой войны.
Обновлено в 07:42
Космос

Космонавты забрали провисевшее в космосе 10 лет полотенце

Российские космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин в ходе работ в открытом космосе забрали полотенце, провисевшего снаружи Международной космической станции десять лет.
Обновлено в 14:55
Здоровье

Онищенко порекомендовал пожилым россиянам жить «чуть-чуть впроголодь»

Бывший главный санитарный врач, депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что пожилым людям для избавления от лишнего веса рекомендуется умеренное питание.
Обновлено в 15:21
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