Политика
Глава ВЦИОМ описал образ возможного преемника ПутинаURA.Ru 07:41
Будущим кандидатом в президенты может быть современный человек с опытом государственного управления. Об этом заявил гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров, рассуждая об образе преемника Владимира Путина.
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Это может быть человек поколения 40−50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских „печенек“
— Валерий Федоров, российский политологБИЗНЕС Online 03:48
с чего всё началось
- ответы на эти вопросы можно найти в вышедшей недавно во ВЦИОМ книге "Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016-2018 и перспективы политического транзита".Российская газетавчера в 11:47
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