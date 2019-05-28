Политика
Причину падения рейтинга Путина назвал руководитель ВЦИОМPrivet-Rostov.ru 05:08
Основной причиной, по мнению руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, стал тот факт, что россияне не верят в то, что жизнь в стране может стать лучше. Такая версия была озвучена в рамках передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь».
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Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
— Валерий Федоров, российский политологВедомости вчера в 15:41
с чего всё началось
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Глава ВЦИОМ Валерий Федоров в программе Hard Day’s Night.Дождьвчера в 15:48
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