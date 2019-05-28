Причину падения рейтинга Путина назвал руководитель ВЦИОМPrivet-Rostov.ru 05:08

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

Основной причиной, по мнению руководителя Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерия Федорова, стал тот факт, что россияне не верят в то, что жизнь в стране может стать лучше. Такая версия была озвучена в рамках передачи Hard Day's Night на телеканале «Дождь».

Политика Госбюро расследований Украины изучает обстоятельства пропажи сервера СНБО Сотрудники Государственного бюро расследований Украины начали досудебное расследование пропажи из администрации президента серверов с секретной информацией и другой техники, которую использовали для работы Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

Авто На снимке показали новый электрический Mini Cooper S E без камуфляжа Серийный электрокар Mini Cooper S E запечатлели во время официальной рекламной фотосессии.

Музыка Литва потребовала пересмотреть итоги «Евровидения» На прошлой неделе организаторы Евровидения уже пересмотрели итоги конкурса, так как из-за человеческого фактора при подсчете был использован не точный средний результат.

Политика Депутат из партии Порошенко внес законопроект об импичменте Депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Алексей Гончаренко внес на рассмотрение парламента законопроект о следственной проверке президента.

Политика Китай лишит США редкоземельных металлов Китай готов лишить США доступа к редкоземельным металлам, которые используются везде от потребительской электроники до военной техники.

Хоккей Сборная Финляндии сломала кубок чемпионата мира Финские хоккеисты, победившие на чемпионате мира в Словении, повредили кубок чемпионов.

Общество Составлен рейтинг самых востребованных в России профессий Самые востребованные профессии в России — продавец-кассир и повар, свидетельствуют результаты опроса ВНИИ труда в "Справочнике профессий" Министерства труда и социальной защиты.

Политика Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров считает, что последние события в Косове были спровоцированы теми, кто хочет превратить Балканы в санитарный кордон перед Россией.

ЖКХ Целый город остался без горячей воды из-за долгов перед «Газпромом» В Ленинградской области 75 тысяч жителей Всеволожска остались без горячей воды из-за долгов управляющих компаний перед «Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург».

Происшествия Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.

Политика Партия Саакашвили заявила о решении участвовать в выборах в Раду Партия экс-президента Грузии, бывшего главы Одесской областной администрации Михаила Саакашвили "Движение новых сил" приняла решение участвовать в досрочных парламентских выборах на Украине, назначенных на 21 июля.

Экономика Комиссия по этике при РСПП рассмотрела жалобу Baring Vostok Комиссия по этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) 24 мая провела заседание, где рассматривалась жалоба инвестфонда Baring Vostok на миноритариев банка «Восточный».

Происшествия В Подмосковье задержали преступную банду во главе с «Циркачом» Полицейские задержали лидера организованной группы и ее участников, подозреваемых в похищении человека и вымогательстве, сообщили изданию «Вести Подмосковья» в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Происшествия Хлопок газа разрушил дом в Воронеже, есть пострадавшие Два человека пострадали в результате хлопка бытового газа в частном жилом доме в Воронеже утром 29 мая, сообщила ИА REGNUM руководитель пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области Наталья Куликова.

Экономика Орешкин объяснил свои слова о снижении соцподдержки ради роста ВВП Глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что у России нет необходимости ограничивать социальную поддержку граждан ради экономического роста, как это делали в Китае.

Энергетика «Транснефть» прокомментировала слова Силуанова о «косяках» компании В «Транснефти» прокомментировали слова первого вице-премьера — министра финансов Антона Силуанова о том, что государство не должно «платить за косяки» поставщика в ситуации с трубопроводом «Дружба».

Политика Матвиенко призвала уйти в отставку чиновника, напавшего на журналиста Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "запредельным" поведение главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, который напал на журналиста "России 24".

Кино Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.

Политика Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать вопросы интеграции Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились поручить кабинетам министров проработать вопросы развития и углубления интеграции до 21 июня.

Политика Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.

Космос 2 июля жители Земли смогут увидеть солнечное затмение Солнечный диск полностью скроется в тень на 4 минуты и 33 секунды, сообщает NASA.Увидят необычное явление люди, живущие в южной части Тихого океана, а также в Аргентине и Чили.