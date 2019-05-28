Политика

Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга ПутинаГазета.Ru 06:24

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. По его мнению, причина подобного явления в том, что россияне "не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня".
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Валерий Федоров
Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.
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