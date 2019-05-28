Глава ВЦИОМ назвал причину падения рейтинга ПутинаГазета.Ru 06:24

с чего всё началось

Главная проблема в том, что люди не верят в то, что завтра будет лучше жить, чем сегодня. Если бы такая вера была, то многие проблемы, которыми полна наша жизнь, как и жизнь любых людей в любой стране, воспринимались легче.

Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров прокомментировал падение рейтинга президента России Владимира Путина. По его мнению, причина подобного явления в том, что россияне "не верят в то, что жизнь завтра будет лучше, чем сегодня".

Наука Jaguar Land Rover представил сенсорный руль-навигатор Jaguar Land Rover (JLR) представил сенсорный руль-навигатор, способный подсказывать водителям путь по заданному маршруту, не отвлекая их от дороги.

Происшествия В Башкирии кассир банка пропала после исчезновения 23 млн рублей Полиция Башкирии объявила в розыск кассира банка, которую подозревают в хищении около 23 млн рублей.

Культура YouTube-канал T-Series первым в истории набрал 100 млн подписчиков Индийский канал T-Series первым в истории YouTube набрал 100 млн подписчиков. Шведский блогер PewDiePie отстает на 4 млн подписчиков.

Армия и оружие Зеленский нашел повод выйти на связь с Донецком Как ранее сообщал News Front, восемь украинских боевиков пытались проникнуть натерриторию ДНР с целью осуществления здесь серии диверсий, в том числе и против представителей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Происшествия Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.

Происшествия Школьница умерла на ЕГЭ по математике В Чебоксарах ученица 11 класса скончалась во время прохождения единого государственного экзамена (ЕГЭ) по математике.

Кино Онлайн-кинотеатры предложили обязать сообщать сведения о показе фильмов Министерство культуры предложило распространить обязанность кинотеатров передавать данные о показах фильмов в единую информационную систему на онлайн-кинотеатры.

Политика Бориса Джонсона вызвали в суд в связи с высказываниями по Brexit Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон будет вызван в суд в связи со своими высказываниями в преддверии референдума по Brexit в 2016 году, соответствующее решение вынесла в среду судья Маргот Коулман.

Политика Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.

Шоу-бизнес Каменских опубликовала фото в бикини во время медового месяца Настя Каменских продемонстрировала фото с медового месяца после свадьбы с Потапом.

Футбол Блаттер подаст суд на Инфантино Бывший президент ФИФА Йозеф Блаттер сообщил о том, что подаст в суд на нынешнего руководителя организации Джанни Инфантино.

Футбол Английские «Челси» и «Арсенал» сыграют в Баку в финале Лиги Европы Английские футбольные клубы "Челси" и "Арсенал" в среду встретятся в финале Лиги Европы, решающий матч второго по значимости еврокубкового турнира пройдет в Баку на Олимпийском стадионе.

Политика В Кремле определили дату «Прямой линии» с Путиным Дата определена, но объявлено о ней будет позднее, заявил Песков. Он уточнил, что «Прямая линия» с Путиным пройдет летом, но не 13 июня.

Происшествия В Крыму в опрокинувшейся на горе машине погиб ребенок В районе села Строгановка Симферопольского района припаркованный на горе автомобиль с пятилетним ребенком самопроизвольно покатился со склона и опрокинулся, что привело к трагическом последствиям.

Происшествия Ростовского блогера заподозрили в вымогательстве денег у полиции В Ростове в отношении местного видеоблогера возбуждено уголовное дело по подозрению в вымогательстве денег у сотрудников полиции под угрозой публикации компрометирующей информации.

Общество В России могут ввести «отцовский капитал» Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия».

Политика В ЕС признали переговоры о вступлении Турции в союз тупиковыми Европейская комиссия считает, что «Турция продолжает отдаляться от Евросоюза», отступая от принципов верховенства права, в связи с чем переговоры о присоединении страны к ЕС являются тупиковыми.

Экономика Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин призвал не драматизировать ситуацию с исполнением нацпроектов, - управление ими пока только выстраивается.

Гаджеты Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.

Происшествия За «пьяное» ДТП с жертвами лишат свободы на 15 лет Аргументируя необходимость ужесточения Уголовного кодекса, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, по статистике, по вине пьяных водителей в ДТП ежегодно гибнет свыше четырех тысяч человек.

Экономика В НСПК назвали безопасной Систему быстрых платежей СБП полностью безопасна, заявил журналистам директор проекта СБП в Национальной системе платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников.