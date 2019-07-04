Политика
Глава ВЦИОМ: Путин уже ищет преемникаМосковский Комсомолец 07:11
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров в интервью "Российской газете" высказал мнение, что президент Владимир Путин уже начал поиски преемника.
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Это может быть человек поколения 40−50-летних, современный, динамичный, с опытом государственного управления. Но главное — с сильным характером и обязательно патриот, который никогда не пожертвует самостоятельностью России, ее суверенитетом и статусом великой державы ради заморских „печенек“
— Валерий Федоров, российский политологБИЗНЕС Online 03:48
с чего всё началось
- ответы на эти вопросы можно найти в вышедшей недавно во ВЦИОМ книге "Выборы на фоне Крыма: электоральный цикл 2016-2018 и перспективы политического транзита".Российская газетавчера в 11:47
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