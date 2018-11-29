Экономика

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании
РБК
04:01

Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.
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