Главный исполнительный директор британо-нидерландской компании Unilever, специализирующийся на производстве продуктов и бытовой химии, Пол Полман покидает свой пост, который занимал почти десять лет. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Глава Unilever Пол Полман объявил об уходе из компании

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