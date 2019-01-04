Экономика
За девять месяцев 2018 года экспорт в Китай из Ульяновской области составил 3,2 миллиона долларов, рассказал глава данного региона Сергей Морозов. Губернатор заявил, что видит большие перспективы в развитии сотрудничества с КНР.
Экономика сегоднявчера в 18:33
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Ульяновская область экспортировала в Китай товары на 3,2 млн долларов
Московский Комсомолец Ульяновск09:01
Экспорт услуг в Псковской области в первом полугодии составил 1,71 млн долларов
Псковская губерния11:29
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Происшествия
Полиция проводит проверку после выезда Верника на пешеходную зону
Обновлено в 12:18
Политика
Арестованный за шпионаж в России американец имеет тройное гражданство
Арестованный за шпионаж в России американец Пол Уилан имеет тройное гражданство.
Обновлено в 12:07
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Столтенберг заявил о «последнем шансе» России начать соблюдать ДРСМД
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью DPA, что у России есть последний шанс вернуться к соблюдению Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:32
Армия и оружие
В Китае испытали свою версию «матери всех бомб»
В Китае государственная промышленная корпорация NORINCO показала новый тип авиационной бомбы, названный "матерью всех бомб".
Обновлено в 08:33
Армия и оружие
СМИ узнали скорость атомного подводного беспилотника «Посейдон»
Российский атомный подводный беспилотник «Посейдон», который уже вышел на первые испытания, сможет развивать максимальную подводную скорость хода более 200 км/ч (около 110 узлов) на глубине более 1 км. Об этом рассказал источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:10
Происшествия
Бывшему министру финансов Подмосковья Кузнецову предъявлены обвинения
Следственный комитет Российской Федерации предъявил обвинения бывшему министру финансов Московской области Алексею Кузнецову, который накануне был экстрадирован из Франции в Россию.
Обновлено в 05:14
Гаджеты
Huawei наказала сотрудников за новогодние поздравления с iPhone
Китайский производитель электроники Huawei наказал двух своих сотрудников за использование iPhone для размещения новогодних поздравлений в официальном аккаунте компании в Twitter.
Обновлено в 10:05
Хоккей
«Динамо» обыграло «Автомобилист» в первом матче КХЛ на новом стадионе
Матч регулярного сезона КХЛ между «Динамо» и «Автомобилистом» завершился победой московской команды со счетом 2:0. Обе шайбы «бело-голубые» забросили во втором периоде — отличились Вадим Шипачев и Юусо Хиетанен.
Обновлено в 12:48
Политика
У задержанного за шпионаж американца оказалось британское подданство
Как стало известно британскому изданию The Times, сотрудники посольства США в Москве выяснили, что у американца Пола Уилана, которого ранее задержали в российской столице, а впоследствии арестовали по обвинению в шпионаже, имеется британское подданство.
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Происшествия
Сильный взрыв произошел в столице Чили
Сильный взрыв прогремел 4 января в столице Чили Сантьяго, бомба была заложена на автобусной остановке, ранения получили пять человек.
Обновлено в 12:44
Происшествия
Две группировки устроили драку в метро Санкт-Петербурга
Две группировки утроили драку на станции метро "Обводный канал" в Санкт-Петербурге, сообщает ФАН со ссылкой на источники.
Обновлено в 12:14
Политика
В Крыму назвали условие прохождения кораблей Украины в Азовское море
Обновлено в 08:57
Спорт
Брызгалова рассказала, когда матерятся в кёрлинге
Чемпионка мира по кёрлингу Анастасия Брызгалова рассказала, когда в её виде спорта допускается мат.
Обновлено в 11:22
Общество
Умер литературовед и филолог Борис Аверин
Советский и российский литературовед, доктор филологических наук Борис Аверин скончался в Петербурге, сообщил филолог и писатель Андрей Аствацатуров.
Обновлено в 10:39
Общество
На южные провинции Таиланда обрушился тропический ураган «Пабук»
В пятницу, 4 января, тропический ураган «Пабук» обрушился на южные провинции Таиланда — Паттани и Сонгкхла.
Обновлено в 09:03
Общество
В России предложили запретить детям посещать цирки
В России предложили запретить посещать цирки несовершеннолетним зрителям.
Обновлено в 08:20
Космос
«Чанъэ-4» прислал первый снимок с обратной стороны Луны
Космический аппарат "Чанъэ-4", который утром успешно сел на обратную сторону Луны, прислал первый в истории снимок с естественного спутника Земли, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия
В Саратове локализовали пожар в пятиэтажном доме
Обновлено в 12:48
Политика
Глава миграционного управления МВД ушла в отставку
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова ушла со своего по поста.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Крыму у Ай-Петри ликвидировали последствия схода снежной лавины
Сегодня на участке дороги Ялта - Ай-Петри было парализовано движение транспорта из-за схода снежной лавины.
Обновлено в 12:37
Происшествия
В Магнитогорске началось прощание с погибшими при обрушении дома
В Магнитогорске проходит прощание с погибшими при обрушении жилого дома, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации Магнитогорска.
Обновлено в 01:47
Политика
При авиаударе коалиции по Сирии погибли двое россиян
Женщина и ребенок с российским гражданством погибли при авиаударе международной коалиции по подконтрольному боевикам "Исламского государства" (ИГ)* району провинции Дейр-эз-Зор.
Обновлено в 09:20
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты
ЦИК Украины зарегистрировал пять кандидатов в президенты страны, передает в пятницу агентство УНН.
Обновлено в 09:15
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у российской базы в Хмеймиме
Самолет ВМС США P-8A Poseidon провел разведку у российской авиабазы Хмеймим в Сирии, следует из данных мониторингового ресурса IntelSky.
Обновлено в 11:25
Общество
В Крыму несколько тысяч человек остались без света из-за непогоды
Обновлено в 04:11
Космос
Сверхтяжелой российской ракете дали название «Енисей»
Разрабатываемая в настоящее время новая российская сверхтяжелая ракета получила название – "Енисей".
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома
В Магнитогорске опознали всех погибших при обрушении дома.
Обновлено в 01:54
Происшествия
Толстый итальянец застрял в российской криокапсуле
Посетитель анатомической выставки Real Bodies в Милане застрял в российской капсуле криоконсервации.
Обновлено в 10:06
Армия и оружие
Госдеп не назвал точных сроков вывода войск США из Сирии
Позже пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что США начали вывод войск из Сирии, но победа над ИГ* не означает прекращения существования коалиции.
Обновлено в 12:35
Политика
МИД Польши: «Северный поток — 2» убьет Украину
Проект газопровода «Северный поток — 2», который пройдет по дну Балтийского моря из РФ в Германию, «убивает» Украину.
Обновлено в 11:59