Глава Украинского института нацпамяти ответил на обвинения СКГазета.Ru 07:55

с чего всё началось

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Ранее СК возбудил дело против главы Украинского института нацпамяти "по факту реабилитации нацизма".

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