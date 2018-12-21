Спорт

Глава USADA выразил надежду на лишение РУСАДА статуса
РБК
09:22

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно снова лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса в связи с неоконченностью работы группы экспертов в Москве, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
РБК09:22
Павел Колобков
У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ вчера в 05:52
с чего всё началось
«Группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством»,— говорится в сообщении WADA
.
Коммерсантъвчера в 17:02

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