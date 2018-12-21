с чего всё началось

У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно снова лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса в связи с неоконченностью работы группы экспертов в Москве, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.

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