Спорт
Глава USADA выразил надежду на лишение РУСАДА статуса
Глава USADA выразил надежду на лишение РУСАДА статусаРБК09:22
Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно снова лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса в связи с неоконченностью работы группы экспертов в Москве, заявил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт.
РБК09:22
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У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ вчера в 05:52
с чего всё началось
«Группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством»,— говорится в сообщении WADA.Коммерсантъвчера в 17:02
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Техническая группа ВАДА прибыла в Москву для работы с пробами российских спортсменов
Первый канал20 декабря в 09:13
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 10:13, Ашберн
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