Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
REGNUM
04:44

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
REGNUM04:44

Подробнее о событии

Глава USADA Тайгарт: «ВАДА нужно перестать играть за русских и немедленно лишить их лицензии»

Спорт-Экспресс10:24

Глава Антидопингового агентства США: ВАДА пора пресечь игры русских

Чемпионат04:19

Глава USADA призвал WADA отстранить Россию

РИА Новости04:15

Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса после сорванного дедлайна

Матч ТВ04:16

Глава USADA призвал отстранить РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории

RT на русском03:20

В США призвали лишить РУСАДА статуса

Газета.Ru03:02

Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса после сорванного дедлайна

Sport24.ru02:44
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Происшествия

Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия

Тело восьмого погибшего извлекли из-под завалов в Магнитогорске

Тело восьмого погибшего извлечено из-под завалов обрушившегося дома в Магнитогорске, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области во вторник.
Обновлено в 10:08
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Политика

Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил

Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено в 08:02
Происшествия

В Магнитогорске под завалами нашли живым 11-месячного ребенка

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого одиннадцатимесячного ребенка, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Происшествия

В Москве в Парке Горького обрушился мост

В Парке Горького в Москве в разгар празднования Нового года обрушился деревянный мост с людьми. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Обновлено вчера в 17:13
Происшествия

В Германии водитель совершил наезд на группу людей

Обновлено в 08:16
Космос

Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule

Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Происшествия

МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения

Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Спорт

Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Сергей Устюгов стал третьим в спринтерской гонке свободным стилем на этапе многодневной гонки "Тур де Ски" в Валь-Мюстаир (Швейцария).
Обновлено в 09:48
Кино

Мягков ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»

Евгения Лукашина, ответил на критическое высказывание митрополита Рязанского и Михайловского Марка о советском кинофильме Эльдара Рязанова, передает "Говорит Москва".
Обновлено в 09:31
Происшествия

В Магнитогорске демонтированы опасные нависающие конструкции

Спасатели сняли опасные нависающие конструкции и продолжили поисково-спасательную операцию, - об этом сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.
Обновлено в 11:12
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика

В Киеве начался факельный марш в честь дня рождения Бандеры

Обновлено в 10:44
Происшествия

Врачи рассказали, что спасло найденного под завалами ребенка

Обновлено в 09:06
Экономика

В России с 1 января 2019 года повысилась ставка НДС до 20% и акцизы

С 1 января 2019 года компаниям придется выбирать: поднять цены в связи с повышением ставки НДС с 18% до 20%, чтобы сохранить прибыль, или же "заплатить" из своего кармана, чтобы не потерять покупателя.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Отец спасенного в Магнитогорске мальчика помогал разгребать завалы

Отец спасенного из-под завалов в Магнитогорске 11-месячного Вани помогал спасателям на месте трагедии.
Обновлено в 09:13
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Происшествия

В Магнитогорске растет число жертв обрушения

Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Энергетика

АЭС России в 2018 году установили рекорд по выработке электроэнергии

Обновлено в 10:05
Происшествия

Путин подарил спасенному в Магнитогорске подростку ноутбук

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский передал спасенному в Магнитогорске 13-летнему подростку ноутбук от имени президента России Владимира Путина.
Обновлено в 10:02
Общество

МЧС предупредило жителей Москвы о сильном ветре

Обновлено в 10:43
Происшествия

Петербуржца заподозрили в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы

Жителя Санкт-Петербурга задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 14-летней падчерицы, сообщает во вторник ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.
Обновлено в 10:17
Общество

Главред The New Times Альбац ищет себе замену

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что в ближайшее время собирается покинуть свой пост и сейчас ищет человека на замену.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Бастрыкин прибыл на место трагедии в Магнитогорске

Местные власти сообщили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин прибыл на место обрушения подъезда жилого дома в Магнитогорске.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт

Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере вечером 31 декабря расследуется как теракт. Об этом сообщили в местной полиции.
Обновлено в 08:56
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли Канаду на молодежном чемпионате мира

Обновлено вчера в 23:14
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