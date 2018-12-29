Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
REGNUM
04:44

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
REGNUM04:44

Подробнее о событии

Глава Антидопингового агентства США: ВАДА пора пресечь игры русских

Чемпионат04:19

Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса после сорванного дедлайна

Sport24.ru02:44

Глава USADA призвал WADA отстранить Россию

РИА Новости04:15

Глава USADA призвал лишить статуса РУСАДА

Спорт-Экспресс03:25

Глава USADA призвал отстранить РУСАДА из-за непредоставления в срок данных московской лаборатории

RT на русском03:20

В США призвали лишить РУСАДА статуса

Газета.Ru03:02

Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса после сорванного дедлайна

Матч ТВ04:16
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 09:48, Ашберн
Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Обновлено в 06:58
Происшествия

Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета

Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Задержанный в Москве американский шпион приехал на свадьбу

Гражданин США Пол Уилан, которого задержали в Москве по подозрению в шпионаже, приехал в Россию на свадьбу своего знакомого.
Обновлено в 09:13
Происшествия

В Москве в парке Горького обрушился мост

Мост частично обрушился в парке Горького в Москве, передает 1 января телекомпания НТВ.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

Найденного под завалами в Магнитогорске ребёнка эвакуируют в Москву

Сегодня под завалами обрушившегося в Магнитогорске дома нашли одиннадцатимесячного мальчика.
Обновлено в 08:50
Происшествия

МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения

Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.
Обновлено в 02:56
Спорт

Лыжник Устюгов занял третье место в спринте на этапе «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем в рамках третьего этапа «Тур де Ски».
Обновлено в 08:00
Происшествия

Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Политика

Премьер Японии решил не выселять россиян в случае передачи Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ сообщил, что страна претендует на южные Курилы, но без выселения оттуда проживающих там россиян, передает РИА "Новости" соо ссылкой на интервью телеканалу Asahi.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Полиция расследует нападение с ножом в Манчестере как теракт

Нападение с ножом на станции Виктория в Манчестере, которое произошло вечером 31 декабря, расследуется как теракт.
Обновлено в 08:56
Политика

Варфоломей подтвердил, что предоставит украинской церкви томос об автокефалии 6 января

Константинопольский патриарх Варфоломей подтвердил свое намерение предоставить 6 января томос автокефалии так называемой новой украинской церкви, утверждая, что это будет "великим и историческим событием".
Обновлено в 08:24
Космос

Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы

Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.
Обновлено в 03:36
Происшествия

Спасатель рассказал, как вытаскивали младенца из-под завалов в Магнитогорске

Из-под завалов сотрудник центра «Лидер» Петр Гриценко 1 января вытащил 11-месячного мальчика. Он рассказал, как удалось спасти малыша.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Увеличилось число погибших при обрушении дома в Магнитогорске

Поздно вечером в понедельник, 31 декабря, из-под завалов, образовавшихся в результате взрыва бытового газа в жилом многоэтажном доме в Магнитогорске, извлекли еще двух погибших, сообщает DEITA.
Обновлено в 00:35
Экономика

С 1 января выросли тарифы ЖКХ, ставка НДС и акцизы на табак

На 1,7 процента выросли тарифы ЖКХ, сообщает "Россия 24". Акцизы на табачную продукцию выросли на 10 процентов.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Живого младенца достали из-под завалов дома в Магнитогорске

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Магнитогорске живого младенца.
Обновлено в 06:55
Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
Обновлено в 04:44
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.
Обновлено в 01:12
Хоккей

Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Обновлено вчера в 22:30
Происшествия

Не менее восьми человек пострадали при наезде на пешеходов в Токио

По последним данным, пострадали восемь человек. Большинство из них молодые люди. Шестеро получили серьезные травмы.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер

В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.
Обновлено вчера в 23:57
Армия и оружие

Новогодняя ночь в Донбассе прошла мирно

Обновлено в 08:20
Происшествия

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ

Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 02:43
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Армия и оружие

Сухопутные войска полностью перевооружатся на «Искандер-М» в 2019 году

В 2019 году завершится перевооружение ракетных соединений Сухопутных войск Вооруженных Сил Российской Федерации на оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М".
Обновлено в 07:31
Политика

В России стартовал первый этап пенсионной реформы

В этом году стоит ожидать новых непопулярных экономических реформ, однако вряд ли они будут такого же масштаба как пенсионная.
Обновлено в 09:04
Общество

МЧС предупредило москвичей о сильной метели

Обновлено в 09:02
Происшествия

Грудной ребенок пострадал в результате ДТП на МКАД

Грудной ребёнок эвакуирован в одну из больниц города Москвы после ДТП на московской кольцевой автодороге (МКАД).
Обновлено в 09:37
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