Спорт

Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
REGNUM
04:44

К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
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