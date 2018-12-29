Спорт
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса
Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статусаREGNUM04:44
К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгарт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.
REGNUM04:44
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