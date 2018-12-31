с чего всё началось

Хоккей Хоккей Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею

Хоккей Хоккей Бобровский собирается отказаться от участия в Матче звезд НХЛ Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский может отказаться от участия в Матче звезд НХЛ в случае, если он будет выбран на него.

Футбол Футбол Лукаку и Рашфорд принесли «МЮ» победу над «Ньюкаслом» В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Счет в матче был открыт на 64-й минуте.

Хоккей Хоккей Хоккеист Малкин оставил послание на своих коньках в поддержку пострадавшим в Магнитогорске

Футбол Футбол Маурицио Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ возникали проблемы» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что у команды возникли проблемы при завершении атак.

Спорт Спорт Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.

Футбол Футбол «Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.

Хоккей Хоккей Сборная Казахстана обыграла Данию на МЧМ Сборные Казахстана и Дании провели первый матч на молодежном чемпионате мира в рамках утешительного раунда.

Футбол Футбол «Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.

Футбол Футбол «Индепендьенте» хочет арендовать Куэву у «Краснодара» Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва попал в сферу интересов «Индепендьенте».

Футбол Футбол Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси» Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.

Футбол Футбол «Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка