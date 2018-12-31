Спорт
Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса соответствия WADA
Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса соответствия WADAИнфоросвчера в 05:51
Генеральный директор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) незамедлительно лишить Россию статуса соответствия организации.
Инфоросвчера в 05:51
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с чего всё началось
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.РБКвчера в 14:13
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WADA не получило доступ к данным московской лаборатории до крайнего срока
Советский спортвчера в 15:18
Глава USADA Тайгарт: «ВАДА нужно перестать играть за русских и немедленно лишить их лицензии»
Спорт-Экспрессвчера в 10:24
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Хоккей
Швеция сенсационно проиграла Швейцарии в четвертьфинале МЧМ по хоккею
Обновлено в 22:10
Хоккей
Бобровский собирается отказаться от участия в Матче звезд НХЛ
Голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский может отказаться от участия в Матче звезд НХЛ в случае, если он будет выбран на него.
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Лукаку и Рашфорд принесли «МЮ» победу над «Ньюкаслом»
В матче 21-го тура Английской Премьер-лиги «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Манчестер Юнайтед» — 0:2. Счет в матче был открыт на 64-й минуте.
Обновлено в 16:58
Хоккей
Хоккеист Малкин оставил послание на своих коньках в поддержку пострадавшим в Магнитогорске
Обновлено в 20:29
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Маурицио Сарри: «На последних 20 метрах у „Челси“ возникали проблемы»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри после матча 21-го тура чемпионата Англии против "Саутгемптона" (0:0) отметил, что у команды возникли проблемы при завершении атак.
Обновлено в 19:28
Спорт
Комиссия WADA призвала признать РУСАДА не соответствующим кодексу
Комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA) заявила, что ожидает признания Российского антидопингового агентства (РУСАДА) не соответствующим кодексу организации.
Обновлено в 21:52
Спорт
Устюгов выиграл бронзу в масс-старте на этапе «Тур де Ски»
Обновлено в 09:12
Футбол
«Милан» интересуется игроком «Локомотива» Мануэлом Фернандешем
Полузащитник московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш оказался в сфере интересов «Милана», сообщает TUTTOmercatoWEB.com.
Обновлено в 14:39
Хоккей
Сборная Казахстана обыграла Данию на МЧМ
Сборные Казахстана и Дании провели первый матч на молодежном чемпионате мира в рамках утешительного раунда.
Обновлено в 16:30
Футбол
«Гуанчжоу Эвергранд» предложил «Барселоне» 50 млн евро за Малкома
Китайский "Гуанчжоу Эвергранд" предложил "Барселоне" 50 млн евро за нападающего каталонцев Малкома.
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Футбол
Матюиди: «Задумываюсь о победе в Лиге чемпионов вместе с „Ювентусом“»
Обновлено в 09:56
Футбол
«Индепендьенте» хочет арендовать Куэву у «Краснодара»
Полузащитник «Краснодара» Кристиан Куэва попал в сферу интересов «Индепендьенте».
Обновлено в 21:08
Футбол
Клопп считает Пулишича хорошим приобретением для «Челси»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переходе в «Челси» полузащитника дортмундской «Боруссии» Кристиана Пулишича.
Обновлено в 10:45
Футбол
«Локомотив-Кубань» уступил АСВЕЛ в матче Еврокубка
Обновлено в 14:32
Футбол
«Реал» хочет купить хавбека «Севильи» Сарабию
«Реал» интересуется полузащитником «Севильи» Пабло Сарабией. 26-летний футболист – главная трансферная цель мадридцев в январе.
Обновлено в 06:59