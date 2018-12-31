Спорт

Глава USADA призвал лишить РУСАДА статуса соответствия WADA
Инфорос
вчера в 05:51

Генеральный директор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) незамедлительно лишить Россию статуса соответствия организации.
Инфоросвчера в 05:51
с чего всё началось
В заявлении WADA, опубликованном
 на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
РБКвчера в 14:13

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