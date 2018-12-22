Спорт

Глава USADA надеется на лишение прав РУСАДА
Газета.Ru
вчера в 18:36

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав. Специалисты Всемирного антидопингового агенства (WADA) работали в Москве с 18 по 20 декабря.
Газета.Ruвчера в 18:36
с чего всё началось
«Группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством»,— говорится в сообщении WADA
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Коммерсантъвчера в 17:02

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