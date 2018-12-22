с чего всё началось

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав. Специалисты Всемирного антидопингового агенства (WADA) работали в Москве с 18 по 20 декабря.

Хоккей Хоккей ЦСКА обыграл СКА в матче на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге Хоккеисты московского ЦСКА обыграли петербургский СКА в матче, который проходил на футбольном стадионе в Санкт-Петербурге в присутствии 67 770 болельщиков.

Спорт Спорт Тарасова и Морозов стали двукратными чемпионами России Фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов во второй раз подряд стали чемпионами России в парном катании.

Спорт Спорт Логинов выиграл серебро в гонке преследования биатлонного Кубка мира

Футбол Футбол «Наполи» минимально переиграл СПАЛ

Хоккей Хоккей «Спартак» в овертайме обыграл «Сочи» в ретро-матче КХЛ В Москве состоялся ретро-матч Континентальной хоккейной лиги, в котором столичный "Спартак", отмечающий в этом году 70-летний юбилей, одержал победу над "Сочи".

Футбол Футбол Джоан Плаза стал новым главным тренером «Зенита» Гендиректор БК «Зенит» Александр Церковный назвал нового тренера одним из лучших в Европе.

Футбол Футбол «Байер» дома обыграл «Герту», «Лейпциг» вырвал победу у «Вердера» «Байер» одержал домашнюю победу над берлинской «Гертой» в матче 17-го тура немецкой бундеслиги.

Футбол Футбол «Реал» объявил стартовый состав на финал клубного чемпионата мира Стал известен стартовый состав «Реала» на финальный матч клубного чемпионата мира против эмиратского «Аль-Айна».

Футбол Футбол «Бетис» и «Эйбар» не смогли выявить победителя в матче Примеры В матче 17-го тура испанской Примеры «Бетис» принимал «Эйбар».

Футбол Футбол Краневиттер заявил, что хочет покинуть «Зенит» Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер заявил, что хочет покинуть клуб. 25-летний аргентинец признался, что хочет вернуться в сборную.

Футбол Футбол Виллаш-Боаш получил предложение на 8 миллионов евро в год

Единоборства Единоборства Макгрегора могут лишить гонорара от боя с Нурмагомедовым