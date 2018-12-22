Спорт
Глава USADA надеется на лишение прав РУСАДА
Глава USADA надеется на лишение прав РУСАДАГазета.Ruвчера в 18:36
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав. Специалисты Всемирного антидопингового агенства (WADA) работали в Москве с 18 по 20 декабря.
Газета.Ruвчера в 18:36
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с чего всё началось
«Группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством»,— говорится в сообщении WADA.Коммерсантъвчера в 17:02
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Техническая группа ВАДА прибыла в Москву для работы с пробами российских спортсменов
Первый канал20 декабря в 09:13
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