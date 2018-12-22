Спорт

Глава USADA надеется на лишение прав РУСАДА
Газета.Ru
вчера в 18:36

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав. Специалисты Всемирного антидопингового агенства (WADA) работали в Москве с 18 по 20 декабря.
Газета.Ruвчера в 18:36
Павел Колобков
У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ вчера в 05:52
с чего всё началось
В отчёте, опубликованном на официальном сайте
 WADA, указано, что экспертная группа не смогла в срок завершить извлечение данных из лаборатории из-за того, что их оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.
RT на русскомвчера в 16:09

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