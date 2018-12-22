Спорт
Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав. Специалисты Всемирного антидопингового агенства (WADA) работали в Москве с 18 по 20 декабря.
Газета.Ruвчера в 18:36
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У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.
— Павел Колобков, российский политикРЕН ТВ вчера в 05:52
с чего всё началось
В отчёте, опубликованном на официальном сайте WADA, указано, что экспертная группа не смогла в срок завершить извлечение данных из лаборатории из-за того, что их оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.RT на русскомвчера в 16:09
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Хоккей
Кузнецов помог «Вашингтону» победить «Баффало»
В столице США действующий обладатель Кубка Стэнли "Вашингтон Кэпиталз" одержал победу над "Баффало Сэйбрз" – 2:1. "Кэпс" открыли счет во втором периоде усилиями Чендлера Стивенсона.
Обновлено вчера в 22:49
Спорт
Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России
Обновлено вчера в 13:43
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ
"Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.
Обновлено вчера в 17:09
Хоккей
Все билеты на матч СКА и ЦСКА на открытом воздухе проданы
Все билеты на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА проданы, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:27
Спорт
Олсбу: очень боялась, что Дальмайер отберёт у меня победу
Очень боялась, что Дальмайер отберёт у меня победу на последнем круге.
Обновлено вчера в 13:10
Футбол
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Боруссию» из Менхенгладбаха
Футболисты дортмундской "Боруссии" на своем поле обыграли "Боруссию" из Менхенгладбаха в матче 17-го тура чемпионата Германии.
Обновлено вчера в 16:54
Футбол
«Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном
Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание «Краснодара» и «Зенита», сообщают «Невские новости».
Обновлено в 00:01
Хоккей
«Ак Барс» обыграл дома «Трактор»
Казанский "Ак Барс" победил дома челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Обновлено вчера в 13:22
Футбол
ЦСКА не имеет предложений по трансферу Чалова
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев отметил, что на данный момент клуб не имеет предложений по нападающему Федору Чалову.
Обновлено вчера в 21:23
Баскетбол
«Торонто» обыграл «Кавальерс» в НБА, Леонард набрал 37 очков
Самым результативным игроком матча стал форвард канадского клуба Кавай Леонард, набравший 37 очков.
Обновлено в 00:40
Футбол
Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре
Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
«Хетафе» сыграл вничью с «Жироной»
Испанский футбольный клуб «Хетафе» разошелся миров с командой «Жирона» в матче 17-го тура испанского чемпионата по футболу, сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 00:21
Баскетбол
«Химки» победили «Дарюшшафаку» в матче Евролиги
Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли турецкую "Дарюшшафаку" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю»
Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".
Обновлено вчера в 13:17
Футбол
Рамос: «Моуринью нет в „Реале“ уже 5 лет, а вы все еще спрашиваете про него»
Капитан «Мадрида» не выбирает тренеров. Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал возможное возвращение Жозе Моуринью в Мадрид.
Обновлено вчера в 13:31