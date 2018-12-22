с чего всё началось

У нас был визит технических экспертов WADA. Сегодня он закончился, осталось решить несколько технических вопросов. Сейчас мы с WADA продолжаем обсуждение и придем к какому-то согласию.

Глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгарт надеется, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь лишат прав. Специалисты Всемирного антидопингового агенства (WADA) работали в Москве с 18 по 20 декабря.

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Спорт Спорт Загитова рассказала, что не общалась с Медведевой на чемпионате России

Футбол Футбол «Ливерпуль» обыграл «Вулверхэмптон» и продлил победную серию в АПЛ "Ливерпуль" на выезде обыграл "Вулверхэмптон" в 18-м туре чемпионата Англии по футболу.

Хоккей Хоккей Все билеты на матч СКА и ЦСКА на открытом воздухе проданы Все билеты на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между петербургским СКА и московским ЦСКА проданы, сообщает ТАСС.

Спорт Спорт Олсбу: очень боялась, что Дальмайер отберёт у меня победу Очень боялась, что Дальмайер отберёт у меня победу на последнем круге.

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Футбол Футбол «Зенит» и «Краснодар» интересуются Ингасоном Защитник сборной Исландии и «Ростова» Сверрир Ингасон привлёк внимание «Краснодара» и «Зенита», сообщают «Невские новости».

Хоккей Хоккей «Ак Барс» обыграл дома «Трактор» Казанский "Ак Барс" победил дома челябинский "Трактор" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

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Футбол Футбол Фарфан стал лучшим игроком «Локомотива» в декабре Болельщики выбрали полузащитника Джефферсона Фарфана лучшим игроком «Локомотива» в декабре.

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Баскетбол Баскетбол «Химки» победили «Дарюшшафаку» в матче Евролиги Баскетболисты подмосковных "Химок" обыграли турецкую "Дарюшшафаку" в домашнем матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Футбол Футбол Сарри: «Сульшер был отличным игроком, но какой он тренер, я не знаю» Главный тренер "Челси" Маурицио Сарри прокомментировал назначение Уле Гуннара Сульшера на пост и.о. главного тренера "Манчестер Юнайтед".