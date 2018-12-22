с чего всё началось

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт надеется на то, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет лишено статуса и прав Всемирным антидопинговым агентством (WADA), его слова приводит 22 декабря Reuters.

Футбол Футбол «Аль-Насср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год Столичный «Аль-Насср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.

Хоккей Хоккей Московское «Динамо» обыграло «Амур» и продлило свою победную серию Московское «Динамо» в гостях обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых.

Спорт Спорт Тарасова пожелала Медведевой удачи и подарила игрушечный конек

Футбол Футбол «Спартак» зимой расстанется с шестью футболистами, сообщают СМИ Руководство московского "Спартака" намерено в зимнее трансферное окно расстаться помимо Романа Еременко еще с пятью футболистами.

Футбол Футбол Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали» Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.

Спорт Спорт Пащенко финишировал четвертым на этапе кубка IBU в Обертиллиахе Российский биатлонист Пётр Пащенко стал четвертым в спринте на 10 км на соревнованиях мужчин, проходившего в рамках третьего этапа кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), сообщает 22 декабря Матч ТВ.

Хоккей Хоккей «Авангард» обменял Якимова в «Северсталь» Форвард Авангарда Богдан Якимов продолжит карьеру в Северстали, сообщает официальный сайт ястребов.

Хоккей Хоккей Судьи не засчитали шайбу Кузнецова, которая побывала за линией ворот После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.

Футбол Футбол Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти» Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.

Спорт Спорт Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Саранске.

Спорт Спорт Махов намерен возобновить карьеру в феврале-марте Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе Билял Махов планирует возобновить спортивную карьеру в феврале-марте следующего года на одном из крупных международных турниров, сообщил РИА Новости представитель спортсмена Тигран Аванян.

Футбол Футбол «ПСЖ» может предложить «Наполи» 50 млн евро за хавбека Аллана «Наполи» пока не планирует продавать Аллана, хотя «Пари Сен-Жермен» видит в нем замену Адриену Рабьо и готов заплатить 50 миллионов евро.

Футбол Футбол Игрок «Факела» сделал тату в память о погибшем футболисте «Локомотива» Полузащитник воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку в память о трагически ушедшем из жизни брате Алексее Ломакине, который выступал за молодежный состав «Локомотива».

Футбол Футбол Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов