Спорт

Глава USADA надеется, что WADA вновь лишит РУСАДА прав
REGNUM
00:15

Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт надеется на то, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет лишено статуса и прав Всемирным антидопинговым агентством (WADA), его слова приводит 22 декабря Reuters.
REGNUM00:15
с чего всё началось
«Группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством»,— говорится в сообщении WADA
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Коммерсантъвчера в 17:02

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Газета.Ru01:15

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Матч ТВвчера в 23:26

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Первый канал20 декабря в 09:13
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
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Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
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«Авангард» обменял Якимова в «Северсталь»

Форвард Авангарда Богдан Якимов продолжит карьеру в Северстали, сообщает официальный сайт ястребов.
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Судьи не засчитали шайбу Кузнецова, которая побывала за линией ворот

После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.
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Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
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Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Саранске.
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«Наполи» пока не планирует продавать Аллана, хотя «Пари Сен-Жермен» видит в нем замену Адриену Рабьо и готов заплатить 50 миллионов евро.
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Игрок «Факела» сделал тату в память о погибшем футболисте «Локомотива»

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Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов

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«Реал» готов заплатить 50 миллионов евро за защитника «Порту»

Сообщается, что руководство мадридского клуба готово выплатить за 20-летнего игрока 50 миллионов евро.
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