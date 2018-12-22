Спорт
Глава USADA надеется, что WADA вновь лишит РУСАДА прав
Глава USADA надеется, что WADA вновь лишит РУСАДА правREGNUM00:15
Глава американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт надеется на то, что российское антидопинговое агентство (РУСАДА) вновь будет лишено статуса и прав Всемирным антидопинговым агентством (WADA), его слова приводит 22 декабря Reuters.
REGNUM00:15
Оценить
76 человек отреагировали
с чего всё началось
«Группа не смогла завершить свою миссию в установленные сроки из-за поднятого российскими властями вопроса о том, что оборудование группы, которое будет использоваться для извлечения данных, должно быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством»,— говорится в сообщении WADA.Коммерсантъвчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Техническая группа ВАДА прибыла в Москву для работы с пробами российских спортсменов
Первый канал20 декабря в 09:13
Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 07:04, Ашберн
Футбол
«Аль-Насср» предлагает Виллаш-Боашу 8 миллионов в год
Столичный «Аль-Насср» предлагает 41-летнему специалисту зарплату в размере 8 миллионов евро в год.
Обновлено в 05:23
Хоккей
Московское «Динамо» обыграло «Амур» и продлило свою победную серию
Московское «Динамо» в гостях обыграло «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу бело-голубых.
Обновлено в 04:58
Спорт
Тарасова пожелала Медведевой удачи и подарила игрушечный конек
Обновлено в 06:47
Футбол
«Спартак» зимой расстанется с шестью футболистами, сообщают СМИ
Руководство московского "Спартака" намерено в зимнее трансферное окно расстаться помимо Романа Еременко еще с пятью футболистами.
Обновлено в 06:14
Футбол
Агент Ингасона: «Предложений от „Зенита“ и „Краснодара“ не получали»
Футбольный агент Бьярки Гуннлаугссон, представляющий интересы центрального защитника «Ростова» Сверрира Ингасона, заявил, что ему не поступало предложений по трансферу футболиста.
Обновлено в 04:55
Спорт
Пащенко финишировал четвертым на этапе кубка IBU в Обертиллиахе
Российский биатлонист Пётр Пащенко стал четвертым в спринте на 10 км на соревнованиях мужчин, проходившего в рамках третьего этапа кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия), сообщает 22 декабря Матч ТВ.
Обновлено в 06:20
Хоккей
«Авангард» обменял Якимова в «Северсталь»
Форвард Авангарда Богдан Якимов продолжит карьеру в Северстали, сообщает официальный сайт ястребов.
Обновлено в 04:48
Хоккей
Судьи не засчитали шайбу Кузнецова, которая побывала за линией ворот
После совещания арбитры решили, что шайба не пересекла линию ворот.
Обновлено вчера в 20:42
Футбол
Хави: «Прежняя сборная Испании выиграла бы у России в серии пенальти»
Бывший полузащитник сборной Испании Хави высказался о выступлении национальной команды на чемпионате мира в России.
Обновлено в 06:26
Спорт
Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России
Фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов победили в танцах на льду на чемпионате России, который проходит в Саранске.
Обновлено вчера в 14:48
Спорт
Махов намерен возобновить карьеру в феврале-марте
Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года по вольной борьбе Билял Махов планирует возобновить спортивную карьеру в феврале-марте следующего года на одном из крупных международных турниров, сообщил РИА Новости представитель спортсмена Тигран Аванян.
Обновлено в 03:22
Футбол
«ПСЖ» может предложить «Наполи» 50 млн евро за хавбека Аллана
«Наполи» пока не планирует продавать Аллана, хотя «Пари Сен-Жермен» видит в нем замену Адриену Рабьо и готов заплатить 50 миллионов евро.
Обновлено в 05:14
Футбол
Игрок «Факела» сделал тату в память о погибшем футболисте «Локомотива»
Полузащитник воронежского «Факела» Александр Ломакин сделал татуировку в память о трагически ушедшем из жизни брате Алексее Ломакине, который выступал за молодежный состав «Локомотива».
Обновлено в 05:54
Футбол
Криштиану Роналду выпустил собственную игру для смартфонов
Обновлено вчера в 15:56
Футбол
«Реал» готов заплатить 50 миллионов евро за защитника «Порту»
Сообщается, что руководство мадридского клуба готово выплатить за 20-летнего игрока 50 миллионов евро.
Обновлено в 06:53