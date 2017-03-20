Футбол

Глава УЕФА высказался об идее создания Суперлиги
Газета.Ru
02:56

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что Суперлига не будет создана, сообщает ТАСС.
Газета.Ru02:56

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СМИ: Президент УЕФА исключил создание Суперлиги

RT на русском02:25

Чеферин: гарантирую, что о Суперлиге не будет и речи

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Президент УЕФА Чеферин исключил создание европейской суперлиги

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Глава УЕФА о Суперлиге: «Этого не произойдет»

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Александер Чеферин: «О создании суперлиги не может быть и речи»

Спорт-Экспресс00:09
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