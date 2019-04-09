Экономика

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40RT на русском 02:31

Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40. Об этом свидетельствует доклад Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Господин Дорси решил отказаться от какой-либо компенсации за 2018 год, кроме базового оклада в размере $1,40», — говорится в документе.
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Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов

Эхо Москвы06:31

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

RT на русском02:31

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Известиявчера в 20:04

Создатель Twitter за 2018 год заработал чуть больше $1

Life.ruвчера в 23:04

Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4

РБК01:51

Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов

Газета.Ruвчера в 19:55

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

ТАССвчера в 18:57
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Шоу-бизнес

Алла Пугачева проигнорировала концерт в свою честь

В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
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Энергетика

Украина начала закачку газа в ПХГ

«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
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Общество

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Писатель-сатирик Михаил Жванецкий отменил юбилейный концерт в Светлогорске Калининградской области, который должен был состояться 14 апреля.
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Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue

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Путин отметил развитие отношений России и Финляндии

Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
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Обновлено в 05:09
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У мамонтов и неандертальцев обнаружили сходные генетические черты

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Данелию проводили в последний путь овациями

Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию проводили в последний путь аплодисментами, сообщает RT.
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Участок Таганско-Краснопресненской линии метро откроют на день раньше

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Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции

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Технологии

Акселератор Build UP привлек 637 стартапов

Количество потенциальных участников программы больше чем втрое превысило ожидаемое. Больше всего заявок подали из Москвы и Санкт-Петербурга.
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Джек Дорси
Американский предприниматель
Американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Твиттера. MIT 'S Technology Review назвал его выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году его состояние оценивается в $2,7 млрд, в 2018 году - $3,1 млрд.
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