Экономика
Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40RT на русском 02:31
Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40. Об этом свидетельствует доклад Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Господин Дорси решил отказаться от какой-либо компенсации за 2018 год, кроме базового оклада в размере $1,40», — говорится в документе.
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Происшествия
Кокорин и Мамаев частично признали вину в ходе суда
Обновлено в 07:20
Происшествия
В Мытищах четверых детей обнаружили в захламленной квартире
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Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Армия и оружие
Корабли Черноморского флота проследят за учениями НАТО в Черном море
Обновлено вчера в 06:32
Политика
В Кремле прокомментировали доклад о хищениях в «Роскосмосе»
В Кремле не считают правильным связывать с Дмитрием Рогозиным вскрытые на предприятиях «Роскосмоса» нарушения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес
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В Сети опубликованы фото Дейенерис из дома Таргариенов, именуемой первой, Неопалимой, королевой Миэрина, королевой андалов, ройнар и первых людей, кхалиси Дотракийского моря, разбивающей оковы, и матерью драконов, известной также как Эмилия Кларк, сделанные в 2011 году после перенесённого ею тяжёлого инсульта.
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Норвегия предложила России сотрудничать в Баренцевом море
Премьер Норвегии Эрна Сульберг призвала Россию совместно развивать пилотный план по сотрудничеству в Баренцевом море.
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Шоу-бизнес
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В свою очередь, экс-супруг артистки Филипп Киркоров организовал в ее честь специальный концерт, который виновница торжества просто проигнорировала.
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Политика
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В Московском регионе сотрудники ФСБ совместно с МВД задержали члена украинской националистической организации «Правый сектор»* по фамилии Пирожок.
Обновлено в 06:45
Политика
Кремль назвал неожиданным решение ЕСПЧ по делу Навального
По мнению ЕСПЧ, российские власти нарушили в деле Алексея Навального три статьи Конвенции по правам человека: ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 10 (свобода выражения мнения), ст. 18 (запрет ограничения прав заявителя по политическим мотивам).
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Энергетика
Украина начала закачку газа в ПХГ
«Украина завершает отопительный сезон и 5 апреля начала закачку газа в ПХГ», — написал он в Facebook.
Обновлено в 05:17
Общество
Жванецкий отменил концерт из-за тяжелой травмы
Писатель-сатирик Михаил Жванецкий отменил юбилейный концерт в Светлогорске Калининградской области, который должен был состояться 14 апреля.
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Авто
Hyundai рассекретила новый компактный кроссовер Hyundai Venue
Hyundai продолжает подогревать интерес к новому ультрабюджетному кроссоверу Hyundai Venue, премьера которого состоится 17 апреля на Нью-Йоркском автосалоне.
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Политика
Путин отметил развитие отношений России и Финляндии
Президент России Владимир Путин на встрече с финским коллегой Саули Ниинистё на полях Арктического форума отметил развитие двусторонних отношений между странами, что сказывается и на товарообороте.
Обновлено в 06:27
Политика
Ляшко считает Порошенко и Зеленского пигмеями
Зеленский сделал это в клинике «Евролаб», а Порошенко сдал анализ крови в антидопинговом центре стадиона «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:09
Экономика
Приток мигрантов в Россию достиг исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
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Договор купли-продажи автомобилей станет электронным
Стало известно о возможном переводе договоров купли-продажи автомобилей в электронный вид.
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Обратил внимание Римма Зеленская и на то, что на ее сына – порядочного человека, который заработал деньги своим трудом, – «выливают грязь», обвиняют то в отсутствии политической программы, то в сговоре с Кремлем лишь потому, что это «уничтожение» выгодно его ключевому оппоненту на выборах – действующему президенту Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Кино
Данелию проводили в последний путь овациями
Народного артиста СССР, режиссера Георгия Данелию проводили в последний путь аплодисментами, сообщает RT.
Обновлено в 07:17
Политика
Парламент Алжира объявил пост президента вакантным
Парламент Алжира, проводящий во вторник расширенное специальное заседание с участием представителей Народного собрания (нижней палаты) и Совета наций (верхней палаты), подтвердил, что на основании 102 статьи пост президента страны объявлен вакантным.
Обновлено в 05:35
Происшествия
Суд признал бывшего мэра Владивостока Пушкарева виновным в коррупции
Тверской суд Москвы признал бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева виновным по делу о коррупции.
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Футбол
Егоров: первый гол ЦСКА в ворота «Спартака» был забит чисто
Глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров заявил, что по мнению департамента первый гол ЦСКА в ворота московского "Спартака" в матче 22-го тура РПЛ был засчитан правильно.
Обновлено в 06:33
Кино
Джулианна Мур снимется в «Истории Лизи» Стивена Кинга
Джулианна Мур сыграет главную роль в сериале по роману Стивена Кинга "История Лизи".
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Политика
В Казахстане назначили досрочные президентские выборы
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Шоу-бизнес
Солист Rammstein отказался рассказать об отношениях с Лободой
Лидер немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн впервые высказался об отношениях с российской певицей Светланой Лободой в интервью журналу «Жара Magazine».
Обновлено в 06:44
Технологии
Акселератор Build UP привлек 637 стартапов
Количество потенциальных участников программы больше чем втрое превысило ожидаемое. Больше всего заявок подали из Москвы и Санкт-Петербурга.
Обновлено в 06:44