Экономика
Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40RT на русском 02:31
Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40. Об этом свидетельствует доклад Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Господин Дорси решил отказаться от какой-либо компенсации за 2018 год, кроме базового оклада в размере $1,40», — говорится в документе.
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Транспорт
Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11
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К гробу Георгия Данелии выстроилась очередь
На церемонию прощания с кинематографистом пришли родные, друзья и поклонники, у здания на Васильевской улице выстроилась очередь из желающих проводить Данелию в последний путь.
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Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
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Армия и оружие
Военные ДНР ответили на обстрелы ВСУ в Донбассе
Как пишет «Донецкое агентство новостей», огневые точки украинских силовиков, с которых велись обстрелы территории ДНР, уничтожены.
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
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Политика
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Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
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Здоровье
Оренбургские пограничники позаботились о родившемся на границе малыше
Чего только не происходит на границе.
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Экономика
Приток мигрантов в РФ достиг исторического минимума
Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР.
Обновлено в 06:39
Общество
В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет
Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
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Интернет
Компания Twitter предприняла контрмеры против спамеров
Twitter объявила о начале масштабной кампании против спамеров. Новые контрмеры не коснутся стандартных пользователей.
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Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok
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Энергетика
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«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес
Саша Савельева показала новорожденного сына
Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
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