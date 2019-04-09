Экономика

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40RT на русском 02:31

Глава американской компании Twitter Джек Дорси получил за 2018 год зарплату в размере $1,40. Об этом свидетельствует доклад Комиссии по ценным бумагам и биржам. «Господин Дорси решил отказаться от какой-либо компенсации за 2018 год, кроме базового оклада в размере $1,40», — говорится в документе.
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Гендиректор Твиттера Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере 140 центов

Эхо Москвы06:31

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

Известиявчера в 20:04

Основатель Twitter получил годовую зарплату в $1,4

РБК01:51

Создатель Twitter за 2018 год заработал чуть больше $1

Life.ruвчера в 23:04

Глава Twitter Джек Дорси получил зарплату за 2018 год в размере $1,40

RT на русском02:31

Главе Twitter заплатили за год работы 140 центов

Газета.Ruвчера в 19:55

Создатель Twitter в 2018 году получил зарплату в размере $1,4

ТАССвчера в 18:57
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Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 15:11, Ашберн
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Свидетель драки в «Кофемании» в суде назвала Кокорина «святошей»

Обновлено в 14:36
Транспорт

Минтранс назвал дату завершения строительства трассы М-11

На заседании Временной комиссии Совета Федерации, которая проводит так называемый парламентский контроль за реализацией масштабного проекта, он пояснил, что эту задачу поставили перед концессионером - представителем "Группы ВТБ".
Обновлено в 13:36
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Захарова ответила на требование главы МИД Финляндии сделать взнос в ПАСЕ

Официальный представитель МИДа Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД Финляндии Тимо Сойни об обязанности России присутствовать на сессии ПАСЕ и платить взнос в бюджет Совет Европы.
Обновлено в 08:22
Происшествия

Экс-мэра Владивостока Пушкарева приговорили к 15 годам колонии

Тверской суд Москвы приговорил бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева к 15 годам колонии за коррупционные преступления.
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Происшествия

Мужчина упал на пути на станции «Деловой центр» московского метро

На станции Солнцевской линии московского метро «Деловой центр» пассажир упал на пути, когда говорил по телефону.
Обновлено в 13:43
Хоккей

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

Обновлено в 14:50
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Опубликованы фото Эмилии Кларк после инсульта и трепанации черепа

Ныне 32-летняя британская актриса Эмилия Кларк, Мать Драконов из "Игры престолов", едва не умерла: в 2011-м, после съемок первого сезона, Кларк перенесла инсульт, что вылилось в две операции на мозге.
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Политика

Доклад Чайки: в «Роскосмосе» и «Ростехе» похищено более 1,6 миллиарда

Из доклада следует, что на подведомственных предприятиях Роскосмоса и Ростеха были похищены более 1,6 миллиарда рублей, выделенных на модернизацию производственной базы и создание новейших перспективных разработок вооружения.
Обновлено вчера в 21:53
Политика

Путин выступит на пленарной сессии Арктического форума

Президент России Владимир Путин 9 апреля прибудет в Санкт-Петербург, где начал работу пятый международный форум "Арктика - территория диалога".
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Жених звезды сериала «Глухарь» Марии Болтневой жил на две семьи

Чуть позже Мария Болтнева узнала, что ее жених живет на две семьи.
Обновлено в 13:46
Кино

К гробу Георгия Данелии выстроилась очередь

На церемонию прощания с кинематографистом пришли родные, друзья и поклонники, у здания на Васильевской улице выстроилась очередь из желающих проводить Данелию в последний путь.
Обновлено в 04:36
Политика

Назначены досрочные выборы президента Казахстана

Обновлено в 03:11
Происшествия

Сотрудник турфирмы проиграл деньги клиентов на ставках

Столичные полицейские продолжают разыскивать сотрудника одной из туристических фирм, которого подозревают в растрате денег клиентов.
Обновлено в 14:44
Армия и оружие

Военные ДНР ответили на обстрелы ВСУ в Донбассе

Как пишет «Донецкое агентство новостей», огневые точки украинских силовиков, с которых велись обстрелы территории ДНР, уничтожены.
Обновлено вчера в 10:17
Происшествия

Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире

Обновлено вчера в 16:35
Космос

Европейские астрономы заявили об открытии чрезвычайной важности

Обновлено в 08:10
Политика

Штаб Порошенко объяснил билборды с Путиным

Предвыборный штаб действующего президента Украины Петра Порошенко объяснил идею билбордов, на которых глава государства изображён вместе с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 11:14
Здоровье

Оренбургские пограничники позаботились о родившемся на границе малыше

Чего только не происходит на границе.
Обновлено в 14:12
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Samsung закрыла линейку смартфонов Galaxy J

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Армия Хафтара взяла под контроль большую часть района вокруг Триполи

Обновлено в 13:57
Наука

Неинвазивная стимуляция мозга улучшила память пожилых людей

Подтвержден сильный омолаживающий эффект у человека от стимуляции мозга, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено в 06:48
Политика

Путин пригласил бизнесменов из Швеции на ПМЭФ

Президент России Владимир Путин пригласил бизнесменов из Швеции на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), который пройдет в этом году 6-8 июня.
Обновлено в 11:56
Экономика

Приток мигрантов в РФ достиг исторического минимума

Приток мигрантов, которые остаются в России на длительный срок, в 2018 году упал до минимальных значений с момента распада СССР.
Обновлено в 06:39
Общество

В Госдуме предложили запретить перевозить большое количество сигарет

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, устанавливающий максимальный объем табачной продукции, который может перевозить россиянин по территории страны.
Обновлено в 14:09
Интернет

Компания Twitter предприняла контрмеры против спамеров

Twitter объявила о начале масштабной кампании против спамеров. Новые контрмеры не коснутся стандартных пользователей.
Обновлено в 01:33
Происшествия

Суд продлил арест фигуранту дела Baring Vostok

В Москве Басманный суд продлил срок арест топ-менеджера Baring Vostok француза Филиппа Дельпаля еще на три месяца.
Обновлено в 13:41
Политика

Президент Путин одобрил выдачу генетических паспортов россиянам

Граждане РФ начнут получать паспорта, содержащие информацию об их геноме. Глава государства Владимир Путин подписал соответствующий указ.
Обновлено в 03:56
Политика

На Украине пригрозили Скабеевой предупреждением от ПАСЕ

С ведущей телеканала «Россия 1» Ольгой Скабеевой проведут «очень серьезный разговор» по поводу ее поведения, заявил глава украинской делегации в Парламентской ассамблее совета Европы (ПАСЕ) Владимир Арьев, передает «Прямой».
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Энергетика

«Газпром» проложил 40% газопровода «Северный поток-2»

«К настоящему времени по дну Балтийского моря уложено 978 км труб — 40% от общей протяженности газопровода», — говорится в сообщении.
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Шоу-бизнес

Саша Савельева показала новорожденного сына

Певица Саша Савельва объявила о рождении первенца. Счастливая мамочка опубликовала трогательное фото с младенцем на руках.
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Джек Дорси
Американский предприниматель
Американский архитектор программного обеспечения и предприниматель, известен как создатель Твиттера. MIT 'S Technology Review назвал его выдающимся новатором в возрасте до 35 лет. В рейтинге журнала Forbes в 2015 году его состояние оценивается в $2,7 млрд, в 2018 году - $3,1 млрд.
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