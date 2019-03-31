Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республикеИзвестия 04:29

По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Он добавил, что шашлык получается "шикарный", но секрет маринада раскрывать не стал. Собеседник РИА Новости также отметил, что на отдыхе в Туве Путин всегда пьет фирменный кофе в турке.

с чего всё началось

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай. Об этом глава региона рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в воскресенье, 31 марта.

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республике

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