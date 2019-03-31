Политика
Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республикеИзвестия 04:29
Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай. Об этом глава региона рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в воскресенье, 31 марта.
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с чего всё началось
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге. По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему.РИА Новости03:41
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После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
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СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине
Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
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Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
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Армия и оружие
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Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети.
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Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
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Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
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Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
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Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
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На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении
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Экономика
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По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, по итогам 2018 года общий объем страховых премий страховщиков жизни вырос по почти на треть и достиг 478 млрд руб. При этом почти весь рост основан на продажах одного продукта — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
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