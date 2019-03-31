Политика

Глава Тувы рассказал об отдыхе Путина в республикеИзвестия 04:29

Глава республики Тува Шолбан Кара-оол рассказал, что во время отдыха в регионе президент России Владимир Путин самостоятельно готовил шашлык, а также пил национальный тувинский чай. Об этом глава региона рассказал в интервью агентству «РИА Новости» в воскресенье, 31 марта.
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Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге. По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему.
РИА Новости03:41

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Песков рассказал, как часто готовит Путин

ТК Звезда11:40

Глава Тывы рассказал, что Путин сам готовит шашлык в тайге

RT на русском04:16

Песков рассказал, как часто Путин готовит

Говорит Москва10:46

Глава Тувы рассказал о «шикарном» шашлыке Путина

Газета.Ru06:59

Песков рассказал, как часто Путин сам готовит еду

URA.Ru11:38

Глава Тувы заявил о любви Путина к шашлыку с секретным маринадом

РБК04:16

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

РИА Новости03:41
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 12:09, Ашберн
Здоровье

Походы в туалет по ночам могут указывать на проблемы со здоровьем

Выяснилось, что заметно чаще страдали от гипертонии люди, которые жаловались на частые ночные походы в туалет.
Обновлено вчера в 15:45
Единоборства

Боец Настюхин нокаутировал экс-чемпиона UFC Альвареса

Российский боец смешанного стиля Тимофей Настюхин одержал победу над бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом в рамках 1/4 финала турнира One Championship: A New Era.
Обновлено в 07:08
Единоборства

Макгрегор вызвал на бой актера Уолберга

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор в своем твиттере вызвал на поединок актера Марка Уолберга, передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:42
Происшествия

25-летняя волгоградка погибла на Бали

В середине марта 25-летняя Ольга Трушик отправилась в долгожданное путешествие на Бали.
Обновлено в 03:22
Футбол

ЦСКА упустил победу в матче с «Уфой»

В рамках 21 тура российской премьер-лиги по футболу столичные армейцы на своем поле принимали "Уфу" и не смогли добиться максимального результата.
Обновлено в 11:27
Футбол

Себастьян Дриусси: «Сделали важный шаг на пути к чемпионству»

Обновлено в 10:00
Политика

Явка на выборах президента Украины превысила 16%

По состоянию на 11:00 мск, явка избирателей на президентских выборах на Украине составила 16,65%.
Обновлено в 05:23
Политика

Найем сообщил о переговорах Зеленского и Тимошенко об объединении

Обновлено в 12:05
Политика

Зеленский проголосовал на выборах

Обновлено в 04:31
Происшествия

Сообщение о минировании мечети на севере Москвы оказалось ложным

"Сообщение об угрозе взрыва в мечети на улице Хачатуряна оказалось ложным", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 11:34
Политика

США пригрозили России «высокой ценой» за поддержку Венесуэлы и Кубы

Отвечая на вопрос ведущего, уверен ли Абрамс в том, что администрация США заставит Россию "заплатить высокую цену" за поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро, Абрамс заявил, что в этом нет может быть сомнений.
Обновлено в 11:45
Здоровье

Через три месяца после смерти спортсменка из Португалии родила сына

Обновлено в 09:33
Происшествия

В Лондоне мужчина с ножом напал на прохожих

Полиция Лондона разыскивает мужчину, который предположительно стоит за четырьмя нападениями на случайных прохожих, совершенными в субботу и воскресенье в районе Эдмонтон.
Обновлено в 08:20
Гаджеты

Apple покинул главный инженер отдела разработки процессоров

Стоит отметить, что компания Apple в следующем году намерена в своих компьютерах устанавливать собственные процессоры, но с уходом главного специалиста переход на собственную однокристальную систему может затянутся.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Женщина родила прямо во время голосования за президента Украины

Обновлено в 07:41
Шоу-бизнес

Многодетная Кожевникова поддержала родившую первенца Сашу Савельеву

После родов Сашу Савельеву поддержала и многодетная Мария Кожевникова.
Обновлено в 02:02
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзитполов на Украине

Главный редактор издания «Страна.UA» Игорь Гужва опубликовал первые результаты экзитполов по выборам президента на Украине.
Обновлено в 08:40
Общество

Российские учителя разделись в поддержку уволенной коллеги

Акция, которую по аналогичному поводу начали в прошлом году, возобновилась в поддержку уволенной коллеги из Барнаула Татьяны Кувшинниковой.
Обновлено 29 марта в 16:17
Общество

Друзь ушел на пенсию после скандала с подкупом на «Первом канале»

Обновлено в 09:14
Армия и оружие

Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети

Топ-5 лучших армейских пистолетов ХХ века появился в Сети.
Обновлено в 08:33
Политика

В Ингушетии запретили новый оппозиционный митинг

Правительство Ингушетии отказалось согласовать новый митинг в столице региона Магасе против главы республики Юнус-Бека Евкурова и соглашения о границе с Чечней, который планировалось провести с 5 по 9 апреля.
Обновлено в 09:45
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Происшествия

Елизавета II перестанет водить автомобиль

Королева Великобритании Елизавета II перестанет управлять автомобилем на дорогах общего пользования. Об этом сообщает The Sunday Times.
Обновлено в 09:21
Политика

В Киевской области изъяли 600 кг героина

Начальник национальной полиции Украины Сергей Князев сообщил, что в Киевской области захвачено 600 кг героина на почти 50 млн долларов, задержаны четверо подозреваемых - граждане Турции, Молдавии и Македонии.
Обновлено в 09:49
Баскетбол

Дабл-дабл Голдена помог «Автодору» обыграть «Зелена-Гуру»

Обновлено в 10:53
Наука

Названы основные причины появления рака груди

Обновлено в 08:55
Политика

МГБ ДНР: Киев проводит фильтрационные мероприятия у линии разграничения

Спецслужбами ДНР получена оперативная информация о том, что сотрудники украинских силовых ведомств проводят массовые фильтрационные мероприятия в 20-километровой зоне от линии разграничения.
Обновлено в 11:10
Политика

На Украине заявили о начале работы ПЦУ в Словении

Украинские дипломаты заявили, что Православная церковь Украины (ПЦУ) «начала функционировать в Словении».
Обновлено в 11:24
Экономика

С инвестициями по жизни

По оценке Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Ассоциации страховщиков жизни, по итогам 2018 года общий объем страховых премий страховщиков жизни вырос по почти на треть и достиг 478 млрд руб. При этом почти весь рост основан на продажах одного продукта — инвестиционного страхования жизни (ИСЖ).
Обновлено в 07:04
Происшествия

Организатор соревнований назвал причину аварии на гонках в Геленджике

Обновлено в 07:50
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Шолбан Валерьевич Кара-оол
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Тыва с 6 апреля 2007 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник Республики Тыва 1 класса. Владеет немецким языком.
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