Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке ПутинаLenta.ru 06:03

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге. По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему.

с чего всё началось

Президент России Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам жарит шашлык и очень любит чай по местному традиционному рецепту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава республики Шолбан Кара-оол. Российский лидер любит жарить шашлык из мяса, которое добывает сам, и сам же делает маринад.

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