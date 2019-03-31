Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке ПутинаLenta.ru 06:03
Президент России Владимир Путин, отдыхая в Туве, сам жарит шашлык и очень любит чай по местному традиционному рецепту. Об этом в интервью РИА Новости рассказал глава республики Шолбан Кара-оол. Российский лидер любит жарить шашлык из мяса, которое добывает сам, и сам же делает маринад.
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с чего всё началось
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге. По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему.РИА Новости03:41
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