Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке ПутинаРИА Новости 03:41
По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Он добавил, что шашлык получается "шикарный", но секрет маринада раскрывать не стал. Собеседник РИА Новости также отметил, что на отдыхе в Туве Путин всегда пьет фирменный кофе в турке.
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с чего всё началось
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге. По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему.РИА Новости03:41
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