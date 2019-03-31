Политика

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке ПутинаРИА Новости 03:41

По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему. Он добавил, что шашлык получается "шикарный", но секрет маринада раскрывать не стал. Собеседник РИА Новости также отметил, что на отдыхе в Туве Путин всегда пьет фирменный кофе в турке.
Читать в источнике
с чего всё началось

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге. По словам руководителя республики, президент любит самостоятельно готовить шашлык и маринад к нему.
РИА Новости03:41

Подробнее о событии

Глава Тувы рассказал о «шикарном» шашлыке Путина

Газета.Ru06:59

Глава Тувы рассказал о случайной встрече Путина с оленеводом

Телеканал 360°06:43

Глава Тувы рассказал о любви Владимира Путина к шашлыку

Говорит Москва04:25

Глава Тывы рассказал, что Путин сам готовит шашлык в тайге

RT на русском04:16

Глава Тувы заявил о любви Путина к шашлыку с секретным маринадом

РБК04:16

Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина

РИА Новости03:41

Глава Тувы рассказал о секретном шашлыке Путина

URA.Ru05:18
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 09:09, Ашберн
Армия и оружие

Business Insider назвал лучшее оружие НАТО для войны с Россией

Обновлено в 01:10
Политика

Пореченков и Охлобыстин сняли видео в «поддержку» Зеленского

Обновлено 29 марта в 02:56
Политика

На Украине начались президентские выборы

На Украине начались выборы президента, по всей стране открылись избирательные участки для голосования.
Обновлено в 01:43
Футбол

Дубль Азмуна принес «Зениту» победу над «Оренбургом»

Петербургский "Зенит" одержал победу над "Оренбургом" в матче 21-го тура чемпионата России, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:00
Спорт

Миронова выиграла масс-старт на чемпионате России по биатлону

Обновлено в 05:11
Происшествия

На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова

Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Наука

Назвали две причины появления рака у женщин

Австралийские ученые назвали две основные причины появления рака у женщин. Какие, читайте в нашем материале.
Обновлено в 08:13
Политика

Стало известно о первых нарушениях на выборах президента Украины

Обновлено в 03:37
Политика

Лавров назвал цель пребывания российских военных в Венесуэле

Российские военные специалисты находятся в Венесуэле для обслуживания поставленной в эту страну военной техники и делают это на законных основаниях.
Обновлено в 08:35
Политика

СМИ опубликовали первые результаты экзит-полов на Украине

Обновлено в 08:40
Политика

Зеленский рассказал о пользе Саакашвили

Обновлено в 06:37
Происшествия

В Геленджике погиб участник автогонок по бездорожью

Водитель спортивного внедорожника, который участвовал в гонках по бездорожью в Геленджике, погиб после того, как потерял управление автомобилем во время подъема по склону.
Обновлено вчера в 12:03
Культура

NYT сообщила об исчезновении самой дорогой картины в мире

Обновлено в 07:33
Единоборства

Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбление в свой адрес, которое позволил себе боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Сестра пришла на день рождения Анастасии Костенко в платье именинницы

Платье оказалось очень знаковым для Анастасии Костенко.
Обновлено в 04:51
Политика

Король Саудовской Аравии выступил против контроля Израиля над Голанами

Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд «абсолютно отвергает» любые попытки нарушить суверенитет Сирии над Голанскими высотами.
Обновлено в 07:22
Происшествия

Пять человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Обновлено в 05:44
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

Обновлено в 03:12
Политика

Миллер заявил об отсутствии препятствий для «Северного потока-2»

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил об отсутствии каких-либо препятствий строительству «Северного потока-2» и пообещал закончить прокладку двух ниток газопровода до конца 2019 года.
Обновлено в 08:00
Происшествия

В Петербурге водитель сбил ребенка на пешеходном переходе

Как сообщили в управлении ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, мальчика, возраст которого уточняется, сбил на пешеходном переходе автомобиль Porsche Cayenne.
Обновлено в 08:33
Общество

В правительстве поддержали приравнивание электронных сигарет к обычным

Правительственная комиссия по профилактике правонарушений поддержала позицию Минздрава России и Роспотребнадзора о едином регулировании электронных и обычных сигарет, передаёт Интерфакс.
Обновлено в 06:29
Хоккей

Александр Овечкин признан первой звездой дня в НХЛ

Обновлено в 02:49
Политика

Украина выбирает президента. Промежуточные итоги

Украина выбирает президента Выборы президента проходят на Украине в воскресенье, 31 марта.
Обновлено в 08:55
Экономика

Промышленный PMI КНР в марте ускорился до 50,5 пункта

Индекс деловой активности (PMI) в промышленном секторе экономики Китая в марте существенно ускорился по сравнению с предыдущим месяцем и превысил психологическую отметку в 50 пунктов, свидетельствуют данные государственного статистического управления страны.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Истребитель МиГ-27 разбился в Индии

Истребитель-бомбардировщик МиГ-27 разбился в индийскм штате Раджастхан на северо-западе страны. Об этом сообщила газета The Times of India.
Обновлено в 05:12
Политика

Киевлянка родила во время голосования за президента Украины

Обновлено в 08:13
Политика

Завершилось голосование на выборах президента Украины в Австралии

В столице Австралии Канберре завершилось голосование на единственном в этой стране избирательном участке на выборах президента Украины, передает УНИАН.
Обновлено в 04:55
Политика

Украинцы запустили в соцсетях флешмоб прощания с Порошенко

Обновлено в 06:58
Общество

Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках

Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Происшествия

Охранник сгорел заживо в будке в аэропорту Пулково

Обновлено в 03:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Шолбан Валерьевич Кара-оол
Российский политик
Российский политик. Глава Республики Тыва с 6 апреля 2007 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия». Кандидат экономических наук. Действительный государственный советник Республики Тыва 1 класса. Владеет немецким языком.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное