Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабаяREGNUM 02:34
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Глава российского правительства подарил турецкому лидеру раритетное книжное издание.
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Футбол
Антонио Конте стал главным тренером «Интера»
Обновлено в 01:56
Авто
В России коллекционную пару Aston Martin оценили в 762 миллиона рублей
В покупку входит сразу два автомобиля Aston Martin — DB4 Zagato Continuation и DBS GT Zagato.
Обновлено вчера в 11:34
Авто
Правительство обсудит запуск программы замены старых автомобилей
Владелец «Соллерса» Вадим Швецов обратился к премьеру Дмитрию Медведеву с просьбой выделить из бюджета 42 млрд руб. в рамках нацпроекта «Экология» на обновление парка коммерческих автомобилей.
Обновлено вчера в 12:14
Общество
Суд не разрешил выпустить косаток из «китовой тюрьмы»
По словам адвоката зоозащитников Наталии Лисицыной, суд признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух, но отказал в требовании к Росприроднадзору об изъятии животных из незаконного владения и возвращении в естественную среду обитания суд отказал.
Обновлено в 03:08
Политика
Президент Сербии посетил в больнице раненого российского дипломата
Президент Сербии Александр Вучич посетил в больнице российского дипломата — сотрудника ООН Михаила Краснощёкова, пострадавшего в Косове.
Обновлено в 03:31
Общество
Какие штрафы придется платить дачникам в этом сезоне
Федеральная кадастровая палата Россреестра разъяснила по просьбе "Российской газеты", за какие правонарушения могут оштрафовать дачников.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
«Аэрофлот» отверг заявление МАК о причинах катастрофы в Шереметьево
В пресс-службе авиакомпании "Аэрофлот" сочли преждевременным говорить о причинах катастрофы с участием самолета компании SSJ-100, которая 5 мая произошла в Шереметьево.
Обновлено вчера в 23:17
Общество
Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году
Новогодние каникулы в России в 2020 году будут короче, чем раньше, и продлятся восемь дней, пишет «Российская газета».
Обновлено в 02:43
Авто
Показано видео первого Haval H7 российской сборки
Специализированным порталом "Автоновости дня" озвучена информация о том, что в дилерские центры России начала поступать модель автомобиля Haval F7 узловской сборки.
Обновлено в 01:43
Спорт
Ласицкене победила на этапе «Бриллиантовой лиги» в Стокгольме
Российская легкоатлетка Мария Ласицкене стала лучшей в прыжках в высоту на 3-м этапе «Бриллиантовой лиги», который проходит в Швеции.
Обновлено вчера в 15:39
Армия и оружие
Названы возможные причины крушения Ми-8
В украинской военной прокуратуре назвали основные версии авиакатастрофы с Ми-8 в Ровенской области, сообщает РИА "Новости" Там отметили, что причиной трагедии могли стать техническая неисправность, качество топливо и плохая подготовка к полету.
Обновлено вчера в 07:23
Общество
Роструд призвал сокращать рабочий день в жару
В Роструде отметили, что если воздух на рабочем месте прогревается до 28,5°С, то работодателю следует сократить рабочий день на час, если температура достигла 29°С, то работников следует отпустить на два часа раньше, а если до 30,5°С - на три часа.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Суд арестовал имущество братьев Ананьевых
Суд принял решение наложить арест на имущество экс-владельцев банка и бывших топ-менеджеров банка на сумму в пределах 282,2 млрд руб. Арест наложен на принадлежащие Дмитрию Ананьеву 33% акций, самолет Bombardier Challenger 650 и банковские счета.
Обновлено вчера в 15:30
Общество
Какие изменения ожидают жителей России с 1 июня
В России с 1 июня вступают в силу ряд изменений, среди которых отмена роуминга и изменения в ОСАГО.
Обновлено в 01:22
Общество
Россияне стали меньше курить, заявили в Минздраве
Распространенность табака среди россиян значительно снизилась, однако около 29% граждан продолжают курить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено в 02:17
Общество
Исследование выявило, куда чаще всего берут на работу пенсионеров
Исследование показало, что за восемь лет работодателей, которые не принимают на работу специалистов пенсионного возраста, стало меньше почти на треть - 26% в 2019 году.
Обновлено вчера в 20:38
Музыка
Дочь Алсу впервые дала интервью после «Голоса»
В мае Первый канал выпустил спецвыпуск шоу, в котором все финалисты были признаны победителями, в том числе и Микелла Абрамова, которая проигнорировала приглашение принять участие в новом финале.
Обновлено в 02:48
Футбол
«Валенсия» планирует выкупить Черышева
Обновлено в 01:14
Происшествия
Два маленьких брата отравились антифризом в Купчино
Правоохранительные органы Фрунзенского района Петербурга ведут проверку по факту госпитализации двух маленьких братьев.
Обновлено в 02:16
Футбол
Серхио Рамос: Переход Азара стал бы отличным усилением для «Реала»
Капитан мадридского Реала Серхио Рамос прокомментировал возможный переезд на Сантьяго Бернабеу полузащитника Челси Эдена Азара.
Обновлено в 00:07
Общество
Кадастровая палата подвела итоги горячей линии для дачников
Серия горячих линий и дни открытых дверей прошли во всех региональных филиалах, а специалисты ведомства ответили на вопросы владельцев приусадебных участков.
Обновлено вчера в 15:03
Технологии
Роскосмос намерен искать топ-менеджеров через мобильные приложения
Роскосмос хочет получить доступ к базе данных резюме для набора топ-менеджеров с использованием мобильных приложений, сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Обновлено в 03:29
Общество
Массовые нарушения «антитабачного» закона выявил Роспотребнадзор
Специалисты Роспотребнадзора в первом квартале 2019 года проверили четыре тысячи торговых точек с табачными изделиями и в каждой второй обнаружили нарушения.
Обновлено в 03:21
Происшествия
Задержан украинский капитан затонувшего в Будапеште судна
Обновлено вчера в 16:47
Футбол
Экс-игрок ЦСКА Хонда может перейти в «Брешию»
Экс-игрок ЦСКА Кейсуке Хонда, выступающий за австралийский «Мельбурн Виктори», может продолжить карьеру в Италии.
Обновлено вчера в 15:58
Кино
В Сети появились характер-постеры нового «Короля Льва»
Обновлено в 02:16
Происшествия
МВД пресекло вывоз за границу более 60 мешков с бивнями мамонта
Обновлено вчера в 23:08