Политика
Глава Туркмении подарил Медведеву щенка алабаяREGNUM 02:34
Щенка пятнистого алабая получил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в подарок от президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова. Глава российского правительства подарил туркменскому лидеру раритетное книжное издание.
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Общество
Мэр Анапы запретил оплачивать концерт Волочковой из бюджета
Обновлено вчера в 23:14
Происшествия
В Венгрии задержан капитан столкнувшегося с прогулочным катером судна
Обновлено вчера в 20:38
Политика
ООН: Ассанж подвергается в тюрьме психологическим пыткам
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж подвергается со стороны властей Британии психологическим пыткам.
Обновлено в 05:17
Общество
Россияне признались в нелюбви к Москве и желании стать москвичами
Основными причинами антипатии к столице, как показало исследование, стали финансовая обеспеченность москвичей (56 процентов опрошенных считают, что «все деньги страны в Москве»), их высокомерие, лень и нелюбовь к жителям других регионов (24, 12 и 8 процентов респондентов соответственно).
Обновлено вчера в 15:05
Политика
Россия предложила Японии полностью отказаться от виз
Россия предложила Японии ввести полный безвизовый режим и намерена продолжить обсуждение данной инициативы.
Обновлено в 01:28
Политика
Парубий обвинил Зеленского в кризисе на Украине
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что действия нового президента Украины Владимира Зеленского провоцируют кризис в стране.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Три человека погибли при захвате заложников в Цюрихе
В швейцарском Цюрихе при захвате заложников погибли три человека.
Обновлено в 07:43
Общество
В России сократят новогодние каникулы
Россиянам решили сократить количество выходных дней зимой на праздниках в 2020 году. Об этом пишет "Российская газета".
Обновлено в 02:29
Политика
Зеленский заявил о ведении Киевом двух войн
Со слов президента Украины Владимира Зеленского, Киев ведет "две войны" – с Россией и с коррупцией внутри страны, несущей угрозу прежде всего для экономики Украины, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Происшествия
Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта
Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.
Обновлено в 08:10
Политика
Порошенко предложил «Кварталу 95» обучать россиян украинскому языку
Бывший президент Украины Петр Порошенко предложил компании "Квартал 95" продавать в России продукт на украинском языке, чтобы россияне "учили" язык.
Обновлено в 08:24
Игры
Игроки смогут посетить многие локации из последнего трейлера Death Stranding
После публикации последнего трейлера Death Stranding с датой релиза игры, поклонники творчества Хидэо Кодзимы (Hideo Kojima) забросали геймдизайнера вопросами в твиттере.
Обновлено в 09:30
Происшествия
В деле «Седьмой студии» появился новый подозреваемый
Обновлено в 08:03
Музыка
Дочь Алсу Микелла появилась на публике после скандала на «Голос. Дети»
Особого внимания удостоилась победительница шоу, 11-летняя Микелла Абрамова и ее ровесник Ержан Максим, которые исполнили совместный дуэт «Это любовь».
Обновлено в 07:39
Энергетика
«Роснефть» и «Транснефть» договорились о тарифе на прокачку
Совет директоров «Роснефти» одобрил соглашение с «Транснефтью» по установлению тарифа на прокачку до 8 млн тонн топлива в год по нефтепроводу «ТС ВСТО — Комсомольский НПЗ».
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес
Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости
Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.
Обновлено в 07:40
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17
Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.
Обновлено в 02:30
Происшествия
Служивший в Сирии генерал обвинен в мошенничестве с зарплатами
По версии следствия, Чварков в 2016 году, являясь замначальника Военной академии Генштаба по научной работе, похитил зарплату у семерых своих подчиненных на сумму 4,3 млн рублей.
Обновлено в 03:47
Общество
Аэропорт Волгограда временно вывели из проекта переименования
Аэропорт Волгограда не получил дополнительного наименования по результатам конкурса "Великие имена России" из-за отсутствия единой точки зрения, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.
Обновлено в 08:03
Музыка
Bon Jovi выступит в Москве впервые за 30 лет
Обновлено вчера в 21:14
Шоу-бизнес
За теплый прием поблагодарила Москву ростовчанка Виктория Лопырева
В своем Instagram модель опубликовала снимок, который, по ее словам, был сделан в Москве. На снимке модель запечатлена в свитере и шортах.
Обновлено в 03:49
Экономика
Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров
В Счетной палате подсчитали, сколько российские пенсионеры в среднем могут потратить на себя в день, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:09
Культура
Первый канал считает исчерпанным инцидент вокруг проекта «Голос. Дети»
Проверка обнаружила, что имело место накрутка голосов, в результате чего канал аннулировал итоги голосования, а инцидент вызвал огромный общественный резонанс.
Обновлено в 06:51
Политика
На Украине против Порошенко возбудили дело о захвате власти
В пятницу Госбюро расследований Украины обвинило бывшего президента в легализации преступных доходов на сумму 300 миллионов долларов при продаже завода "Кузня на Рыбальском", а в понедельник, 27 мая, — в узурпации судебной власти.
Обновлено в 08:51
Политика
Рогозин сообщил о планах захвата мирового космического рынка
Новая российская ракета среднего класса «Союз-5» будет «нацелена на захват коммерческого рынка», а не только на решение государственных задач.
Обновлено в 08:33
Футбол
Черчесов объяснил попадание четырех вратарей в заявку сборной России
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал решение вызвать четырех вратарей на июньские матчи отбора к Евро-2020 против Сан-Марино и Кипра.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
У актера Юрия Соломина умерла супруга
«27 мая ушла из жизни профессор кафедры мастерства актера, художественный руководитель четвертого курса Соломина Ольга Николаевна», — говорится в сообщении театрального училища, в котором отмечается, что Ольга Соломина воспитала целую плеяду артистов.
Обновлено в 08:18
Кино
Умер кот Лео из хоррора «Кладбище домашних животных»
Хотя во время работы над хоррором снимали четырех котов породы мейн-кун, именно нахмуренная мордочка Лео украсила постеры «Кладбища домашних животных».
Обновлено вчера в 13:46
Транспорт
ЦОДД предупредил водителей о непогоде и пробках в Москве
Центр организации дорожного движения призвал водителей проявлять осторожность при парковке автомобиля из-за дождя с грозой и сильным ветром в Москве, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на страницу ЦОДД в Twitter.
Обновлено в 04:11