Политика
Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»Взгляд.ру 06:06
Президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Обновлено в 10:08
Хоккей
Ковальчук выбран капитаном сборной России по хоккею
Ассистентами капитана станут Александр Овечкин, Евгений Малкин и Сергей Плотников.
Обновлено в 09:38
Путешествия
На западном побережье Крыма открыли автокемпинг на тысячу мест
В поселке Оленевка Черноморского района состоялась церемония открытия автокемпинга "Оленевка Village", передает корреспондент РИА Новости Крым.
Обновлено в 03:24
Общество
Укладка «Северного потока — 2» началась в российских водах
Обновлено в 08:55
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Экономика
«Сбербанк» намерен придерживаться существующей дивидендной политики
"Сбербанк" в ближайшей перспективе не планирует менять дивидендную политику.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Карсумс подписал новый контракт со «Спартаком»
Нападающий Мартиньш Карсумс заключил новый контракт со "Спартаком", информирует клубная пресс-служба.
Обновлено в 10:15
Здоровье
Чувство голода после еды может быть признаком диабета
По мнению британских ученых, чувство голода после полноценного приема пищи является поводом для обращения за помощью к медикам.
Обновлено в 08:39
Происшествия
Повредивший картину Репина в Третьяковке получил 2,5 года
Замоскворецкий суд Москвы во вторник приговорил к 2,5 года колонии Игоря Подпорина, повредившего картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года" в Третьяковской галерее, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 06:11
Политика
Михаила Бабича отзовут с должности посла России в Белоруссии
Михаил Бабич покинет пост посла России в Белоруссии, на который был назначен в августе 2018 года.
Обновлено в 10:21
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Энергетика
Белоруссия полностью остановила прием российской нефти
Во вторник Минск полностью остановил прием российской нефти, сообщил Sputnik Беларусь первый заместитель генерального директора ОАО "Гомельтранснефть Дружба" Андрей Вериго.
Обновлено в 07:42
Спорт
Российская пловчиха дисквалифицирована за допинг на четыре года
Российская пловчиха Олеся Моисеева дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Общество
Брянская полиция проверит видеоролик с танцами на Кургане Бессмертия
Управление МВД по Брянской области начало проверку после того, как в социальных сетях появилось видео с танцующей на Кургане Бессмертия жительницей Брянска.
Обновлено в 04:04
Армия и оружие
На параде Победы 9 мая продемонстрируют LADA 4x4 для войск ВДВ
Военную «Нива», оснащенную 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 «Корд», впервые применили в действии во время учений «Восток-2018», прошедших на территории Восточного военного округа с 11 по 17 сентября прошлого года.
Обновлено в 02:52
Экономика
Доходы Нарышкина за год выросли на полмиллиона рублей
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина за 2018 год составил 9,3 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.
Обновлено в 10:55
Шоу-бизнес
Стало известно имя ребенка Меган Маркл и принца Гарри
Букингемский дворец удивил общественность, прокомментировав конспирологическую теорию относительно предполагаемого имени первенца принца Гарри и Меган Маркл.
Обновлено в 09:05
Общество
Театр «У Никитских ворот» опечатали приставы
Здание московского театра «У Никитских ворот» опечатано судебными приставами.
Обновлено в 08:59
Общество
Саратовское общежитие украсили плакатом с нацистами ко Дню Победы
Общежитие № 2 Самарского государственного аэрокосмического университета (СГАУ) имени Вавилова ко Дню Победы было украшено плакатом с фотографиями нацистских войск, сообщает портал "Взгляд-инфо".
Обновлено в 09:02
Экономика
Акции Google рухнули на 7% после публикации отчетности
Акции холдинга Alphabet упали на 7% процентов на фоне публикации данных о доходах компании Google.
Обновлено вчера в 17:15
Игры
Опубликованы рендеры консоли Sony PlayStation 5
Обновлено в 09:58
Политика
Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ
Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Певец Шура проиграл суд за квартиру
К своему сожалению, знаменитости пришлось констатировать, что судья не удовлетворил его иска, и квартира не перешла под его собственность, тем не менее, певец не теряет надежды.
Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес
Певица МакSим рассказала о своем состоянии после ДТП
В своем Instagram продюсер выложила аудиозапись с голосовым обращением певицы.
Обновлено в 00:55
Футбол
Адвокат Кокорина назвал возможную дату приговора
Приговор футболисту «зенита» Александру Кокорину может быть озвучен 8 мая, заявила его адвокат Татьяна Стукалова.
Обновлено в 08:56
Общество
Пойманную в Волге гигантскую воблу отпустили после поцелуя
Астраханские рыбаки поймали в Волге воблу длиной 35 сантиметров и весом более килограмма, но решили отпустить.
Обновлено в 04:07
Армия и оружие
Мадуро заявил о верности военного руководства страны
Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил во вторник, что все военное руководство на местах верно властям страны.
Обновлено в 10:22
Шоу-бизнес
Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
На фото знаменитость демонстрирует лишь спину, а вот случайные прохожие вполне могли лицезреть обнаженную грудь певицы.
Обновлено в 06:16
Происшествия
Крупный пожар под Пятигорском локализован
Загоревшийся во вторник утром магазин под Пятигорском, из-за которого перекрывали федеральную трассе "Кавказ", выгорел практически полностью, обошлось без пострадавших, сообщил официальный представитель МЧС по Ставропольскому краю Олег Дегтярёв.
Обновлено в 05:40