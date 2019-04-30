Политика
Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»Взгляд.ру 06:06
Президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 15:51, Ашберн
Общество
ЕСПЧ вынес первое решение по акции «Он вам не Димон»
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
Россия утратила лидерство по военным расходам
Лидерами рейтинга стали США и Китай (649 и 250 млрд долларов соответственно). За ними в списке — Саудовская Аравия, Индия и Франция.
Обновлено 28 апреля в 21:22
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»
Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Общество
Соведущего «Вечернего Урганта» лишили водительских прав
"Подвергнуть Хрусталева административному наказанию в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишению прав на управление транспортным средством сроком на один год и шесть месяцев", — огласила решение судья Анна Болотникова.
Обновлено в 09:54
Интернет
Число зарегистрированных аккаунтов в Steam достигло миллиарда
Игровой сервис Steam преодолел важную отметку — количество зарегистрированных аккаунтов достигло одного миллиарда.
Обновлено в 10:17
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
По данным системы СПАРК, 100% "Нефтеперевалки" принадлежит ее гендиректору Светлане Балабай, а уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб. Глава правительства Дмитрий Медведев 30 апреля заявил, что за прокачку некачественной нефти по "Дружбе" может грозить уголовная ответственность.
Обновлено в 15:22
Культура
Владелец прав на шоу «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Многие отказались верить в честную победу дочери певицы. Один из наставников Валерий Меладзе призвал пересмотреть итоги финала.
Обновлено в 12:40
Политика
Ходченкова заявила, что перед Зеленским не устоит ни одна женщина
Актриса Светлана Ходченкова рассказала о победителе президентских выборов на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 11:29
Политика
Зеленский встретился с митрополитом Онуфрием
Обновлено в 14:32
Футбол
СМИ: Немецкий клуб хочет арендовать Смолова у «Локомотива»
Обновлено в 15:11
Общество
В Петербурге эвакуируют «Ленты» и «Макдоналдсы»
Вечером 30 апреля в Петербурге продолжается волна эвакуаций магазинов и других мест скопления людей, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 15:16
Экономика
В России предложили обложить посылки из-за рубежа единым сбором
Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) выступила с предложением заменить действующие пошлины на дорогостоящие зарубежные посылки единым сбором в 15%.
Обновлено в 02:16
Космос
На смартфон Samsung Galaxy S8 сфотографировали планету Сатурн
Обновлено в 08:52
Авто
Новый Land Rover Defender проходит финальные испытания
Всего перед премьерой, запланированной на этот год, модель пройдет 45 тыс. индивидуальных испытаний, в том числе в Кении.
Обновлено в 05:37
Политика
Захарова рассказала о последствиях вмешательства США в дела Венесуэлы
Если США не прекратят свою политику вмешательства во внутренние дела Венесуэлы, ситуация может дойти до стадии коллапса.
Обновлено в 15:46
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Общество
Эксперт оценил отречение императора Японии Акихито от престола
Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков в беседе с радио Sputnik оценил отречение императора Акихито от престола.
Обновлено в 14:48
Здоровье
Минздрав предложил запретить отрицание ВИЧ
Медики предлагают запретить «распространение информации, содержащей призывы к отказу от медицинского освидетельствования, диагностики, профилактики и (или) лечения ВИЧ-инфекции».
Обновлено в 13:17
Экономика
Минэнерго Дании не знает, когда примет решение по Nord Stream 2
В марте 2019 года Датское энергетическое агентство (ДЭА) заявило о необходимости исследования нового маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и запросило третью заявку от оператора.
Обновлено в 13:28
Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
Около 1,8 тыс. рабочих оказались заблокированы в шахте компании Sibanye Gold в ЮАР.
Обновлено в 12:10
Авто
Стартовали продажи нового Kia ProCeed
Сегодня, 30 апреля 2019 года, в России стартовали продажи модели ProCeed нового поколения в кузове шутинг-брейк.
Обновлено в 04:44
Политика
Киев потребовал не признавать выданные жителям Донбасса паспорта РФ
Указ об упрощении процедуры предоставления гражданства России жителям ДНР и ЛНР подписал президент РФ Владимир Путин 24 апреля.
Обновлено в 10:22
Политика
Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Обновлено в 14:06
Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Политика
МВД: 86% жителей ДНР и ЛНР хотят получить российский паспорт
Российское гражданство хотят получить 86% жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, рассказал представитель ГУ МВД РФ по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 09:51
Футбол
СМИ: Роналду приобрёл самый дорогой автомобиль в мире
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду купил самый дорогой в мире автомобиль.
Обновлено в 15:43
Происшествия
Ярмольник заплатит 430 тысяч за ремонт «Мерседеса» ФСО
Обновлено в 06:14
Общество
Военный завод назвали причастным к победе дочери Алсу в «Голосе»
По информации издания, в голосовании участвовали около 500 человек с завода. Их собрали и попросили отправить СМС за Абрамову.
Обновлено в 12:44
Общество
Театр «У Никитских ворот» в Москве закрыли на три месяца
Пресненский суд Москвы приостановил работу театра "У Никитских ворот" на 90 суток из-за нарушений пожарной безопасности, сообщили "Интерфаксу" в суде во вторник.
Обновлено в 10:50
Театры
Театр имени Моссовета отменил спектакли с участием Виктора Сухорукова
В столичном Театре имени Моссовета отменены ближайшие спектакли с участием народного артиста России Виктора Сухорукова.
Обновлено в 15:15