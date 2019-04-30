Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»Взгляд.ру 06:06

Президент «Транснефти» Николай Токарев во вторник доложит президенту Владимиру Путину о ситуации с загрязнением нефти в трубопроводе «Дружба», сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с трубопроводом «Дружба»

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