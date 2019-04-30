Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с нефтепроводом «Дружба»Life.ru 05:17

Президент России Владимир Путин в течение дня встретится с главой компании "Транснефть" Николаем Токаревым, который доложит ему о ситуации с нефтепроводом "Дружба". Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Глава «Транснефти» доложит Путину о ситуации с нефтепроводом «Дружба»

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