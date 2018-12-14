Происшествия
Глава Свердловской железной дороги задержан за взятку
Глава Свердловской железной дороги задержан за взяткуВести.Ru00:31
В Екатеринбурге по подозрению во взяточничестве задержан Алексей Миронов. Это начальник Свердловской железной дороги — филиала РЖД.
Вести.Ru00:31
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Главу Свердловской железной дороги задержали по подозрению в получении взятки
Екатеринбург Онлайнвчера в 23:31
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