Политика
Глава СБУ Грицак подал в отставкуREGNUM 02:41
Сообщение опубликовано 20 мая на официальной странице СБУ в социальной сети Facebook. «Выполняю обещание и публично информирую: сегодня подаю на рассмотрение избранному президенту Украины рапорт о своём увольнении с должности главы СБУ», — написал он.
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Политика
Зеленский официально стал президентом Украины
Обновлено в 03:28
Происшествия
Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества
Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Политика
Зеленский назвал прекращение огня в Донбассе главной задачей
Президент Украины Владимир Зеленский назвал своей главной задачей прекращение вооружённого конфликта в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика
Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский потребовал не вешать его портреты в кабинетах
Вступивший в должность украинского лидера Владимир Зеленский заявил, что не хочет, чтобы его портреты висели в кабинетах госслужащих.
Обновлено в 04:01
Политика
МИД КНР призвал Huawei судиться из-за отказа Google от сотрудничества
МИД Китая призвал компанию Huawei обращаться в суд из-за отказа от сотрудничества со стороны Google.
Обновлено в 05:13
Хоккей
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира
Российские хоккеисты уверенно победили вице-чемпионов мира В воскресенье в Братиславе сборная России обыграла Швейцарию со счетом 3:0 на групповом этапе чемпионата мира по хоккею, одержав тем самым шестую победу подряд.
Обновлено вчера в 18:23
Политика
Сторонники Пашиняна блокируют суды в Армении
В Армении протестующие блокируют входы в здания судов страны, следуя призыву армянского премьер-министра Никола Пашиняна.
Обновлено в 02:37
Политика
Министр обороны Украины подал в отставку
Обновлено в 04:26
Футбол
Кроос продлил контракт с «Реалом»
Обновлено в 04:44
Происшествия
Избитый в Магнитогорске журналист умер в больнице
В Магнитогорске журналист газеты «Магнитогорский металл» Михаил Скуридин, за жизнь которого врачи боролись с конца марта после драки с водителем на дороге, умер.
Обновлено в 02:59
Политика
Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ
Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Футбол
Роналду случайно ударил сына чемпионским кубком по голове
Обновлено в 04:42
Общество
ВЦИОМ: более четверти россиян страдают от аллергии на растения
Самой распространенной стала аллергия на растения, на которую пожаловалось 26% респондентов.
Обновлено в 03:41
Политика
Порошенко, Гройсман и Парубий собрались на экстренную встречу
Депутат Верховной рады Сергей Лещенко сообщил в своем телеграм-канале, что сразу после инаугурации Владимира Зеленского бывший президент Петр Порошенко, глава Верховной рады Андрей Парубий и глава правительства Владимир Гройсман собрались на экстренную встречу.
Обновлено в 04:45
Футбол
Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ
Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:43
Технологии
Сим-карты становятся виртуальными
На eSIM протестируют услугу сохранения номера Российские сотовые операторы продолжают готовиться к внедрению виртуальных сим-карт eSIM.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Бывший зять Шакро Молодого обложил данью заключенных по всей России
Бывший зять главного криминального авторитета России Захария Калашова (Шакро Молодой) Реваз Кахманов (Резо Лоткинский) обложил данью наиболее обеспеченных заключенных в тюрьмах нескольких регионов России.
Обновлено в 04:25
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
В Башкирии инспектор регионального Роспотребнадзора покончила с собой, предположительно, после выговора от своего непосредственного начальника, сообщает 20 мая РИА Новости со ссылкой на источник в правительстве региона.
Обновлено в 05:06
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
6. Сериал все равно побил рекорд по просмотрам Несмотря на шквал критики, «Игра престолов» один за другим бьет рекорды: пятая серия восьмого сезона стала самой просматриваемой в истории сериалов.
Обновлено в 01:16
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Авто
Mercedes представил самый безопасный автомобиль в мире
Немецкий автопроизводитель представил новый концепт на базе Mercedes-Benz GLE — новый Experimental Sicherheits Fahrzeugs, что в переводе с немецкого означает «экспериментальный безопасный автомобиль».
Обновлено в 05:15
Происшествия
Ударившего полицейского Цакунова оштрафуют на 100 тысяч
Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, молодого человека оштрафуют на 100 тысяч рублей.
Обновлено в 05:13
Экономика
Прибыль «РусАгро» за 1 квартал выросла в 6,8 раза
Чистая прибыль "РусАгро" по МСФО за 1 квартал 2019 года составила 1,422 млрд рублей ($22 млн) против 210 млн рублей годом ранее.
Обновлено в 03:03
Политика
Солдат почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео
Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Общество
На Ямале к людям вышли белые медведи
В вахтовом поселке Сабетта (ЯНАО) появились белые медведи.
Обновлено в 01:16
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»
Обновлено 18 мая в 19:02