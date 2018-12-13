Финансы
Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке
Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотекеOAnews09:00
Глава Сбербанка Герман Греф сообщил о возможном увеличении ставок по ипотекам. По его словам, изменение их размера может произойти уже с начала следующего года.
OAnews09:00
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с чего всё началось
Ранее глава Сбербанка уже заявлял о возможном повышении ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. В последний раз банк повышал ставки по ипотечным продуктам 22 октября.ТАСС05:57
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Финансы
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