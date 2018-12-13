Финансы
Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке
Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотекеИнтерфакс06:33
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Финансы
Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций
Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 23:22
Финансы
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
В США спрогнозировали рост экономики РФ в случае обвала рубля
Российская экономика в 2019 году может ускорить рост более чем в 1,5 раза за счет ослабления рубля.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы
В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС
Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы
В 2018 году российские банки получат рекордную прибыль за 7 лет
Как заявляла зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора, российские банки в январе - октябре 2018 года получили почти 1,2 трлн руб. прибыли, без учета санируемых кредитных организаций – 1,5 трлн руб. Как следует из доклада НАФИ, из-за продолжающейся консолидации и зачистки банковского сектора, большую часть прибыли сейчас получает небольшая группа банков.
Обновлено вчера в 00:55
Финансы
Нацбанк продолжает скупать валюту
Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы
Новости из Италии поддержали покупателей в Европе
На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы
Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%
Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:04
Финансы
Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов
Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы
Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане
Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы
Промсвязьбанк отменил комиссию за переводы с пенсионных картах
Пресс-служба Промсвязьбанка объявила об отмене комиссий за переводы и платежи для держателей пенсионных карт.
Обновлено 10 декабря в 18:00
Финансы
Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине
Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы
Прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро за три квартала
За первые три квартала текущего года прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро, сообщил председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.
Обновлено в 05:57