Финансы

Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке
Интерфакс
06:33

Если решения будут приняты, возможно, придется повышать ставки.
Интерфакс06:33

Подробнее о событии

Сбербанк может повысить ставки по ипотеке при ужесточении регулирования ЦБ

Финмаркет06:41

Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке

Интерфакс06:33

Сбербанк может повысить ипотечные ставки в при ужесточении регулирования ЦБ

РИА Новости06:33

Глава Сбербанка допустил повышение ставок по ипотеке

Rambler News Service06:27

Герман Греф готов к повышению ставок по ипотеке

News.ru06:22

Сбербанк может поднять ставки по ипотеке

Банки.ру06:20

Сбербанк не исключает повышения ставок по ипотеке в случае ужесточения регулирования ЦБ

ТАСС05:57
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Автоматически обработано 7147 источников, обновлено в 07:05, Ашберн
Финансы

Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций

Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 23:22
Финансы

Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы

В США спрогнозировали рост экономики РФ в случае обвала рубля

Российская экономика в 2019 году может ускорить рост более чем в 1,5 раза за счет ослабления рубля.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы

Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы

В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС

Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34
Финансы

В 2018 году российские банки получат рекордную прибыль за 7 лет

Как заявляла зампред Банка России Ольга Полякова на встрече банкиров с руководством регулятора, российские банки в январе - октябре 2018 года получили почти 1,2 трлн руб. прибыли, без учета санируемых кредитных организаций – 1,5 трлн руб. Как следует из доклада НАФИ, из-за продолжающейся консолидации и зачистки банковского сектора, большую часть прибыли сейчас получает небольшая группа банков.
Обновлено вчера в 00:55
Финансы

Нацбанк продолжает скупать валюту

Официальный курс лари к доллару, установленный Нацбанком на четверг, составляет также 2,6594 GEL/$1, что на 0,0015 лари выше, чем на среду.
Обновлено вчера в 11:52
Финансы

Новости из Италии поддержали покупателей в Европе

На торгах в Европе доллар США показывает смешанную динамику к основным валютам.
Обновлено вчера в 09:30
Финансы

Сбербанк ожидает роста зарплат в России в 2019 году на уровне 2,5%

Сбербанк ожидает, что рост зарплат в целом по России в 2019 году составит 2,5% против 7,5% в 2018 году.
Обновлено вчера в 06:04
Финансы

Глубоко в долгах: украинцы стали брать еще больше кредитов

Граждане Украины в ноябре стали брать больше кредитов, рост спроса на займы за месяц составил 2,4%. Об этом информирует Нацбанк Украины.
Обновлено вчера в 09:26
Финансы

Насколько вырос объем иностранных инвестиций в Узбекистане

Объем иностранных инвестиций в Узбекистане может составить 4,8 миллиарда долларов, этот показатель в два раза выше предыдущего, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:30
Финансы

Промсвязьбанк отменил комиссию за переводы с пенсионных картах

Пресс-служба Промсвязьбанка объявила об отмене комиссий за переводы и платежи для держателей пенсионных карт.
Обновлено 10 декабря в 18:00
Финансы

Сбербанк создал резервы для покрытия рисков на Украине

Сбербанк создал необходимые резервы для покрытия рисков своей украинской «дочки» и всему бизнесу в этой стране, передает «Интерфакс» со ссылкой на зампреда правления кредитной организации Александра Морозова.
Обновлено вчера в 09:08
Финансы

Прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро за три квартала

За первые три квартала текущего года прямые инвестиции немецкого бизнеса в РФ превысили 2 млрд евро, сообщил председатель правления российско-германской внешнеторговой палаты (ВТП) Маттиас Шепп.
Обновлено в 05:57
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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