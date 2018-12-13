Финансы
Сбербанк заявил о возможном повышении ставок по ипотеке
Сбербанк заявил о возможном повышении ставок по ипотекеLife.ru08:16
Ранее глава Сбербанка уже заявлял о возможном повышении ставок по ипотеке с начала 2019 года на фоне решения Центробанка повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первым взносом. Сегодня Герман Греф пожаловался на убытки из-за программы "Спасибо от Сбербанка".
Life.ru08:16
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Финансы
ЕЦБ сохранил базовую ставку на нулевом уровне
Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) в ходе заседания в четверг, 13 декабря, сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%.
Обновлено в 07:50
Финансы
Орешкин рассказал, что определит курс рубля в начале 2019 года
Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал, от чего будет зависеть курс рубля в следующем году.
Обновлено в 07:51
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $1,5 млрд
Международные резервы России за неделю, закончившуюся 7 декабря, выросли на $1,5 млрд — до $463,6 млрд, сообщил ЦБ.
Обновлено в 08:10
Финансы
Немецкие компании явно не слышали об антироссийских санкциях
Как отметил глава правления организации Маттиас Шепп, антироссийские санкции стали своеобразным фильтром, который хоть и вытеснил с российского рынка ряд немецких фирм, но компенсировал эту потерю с точки зрения качества.
Обновлено в 07:20
Финансы
Аналитик рассказала, каким бы был курс рубля без санкций
Курс рубля к доллару составлял бы не более 45 рублей, а евро - около 51-52 рублей, если бы против России не вводили санкции с 2014 года по настоящий момент, заявила заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Наталья Мильчакова в своей статье для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 23:22
Финансы
Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию
Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы
Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов
Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы
ВТБ зафиксировал рекордную выдачу ипотечных кредитов
По итогам октября рыночная доля банка увеличилась на 2% и составила 25,68%.
Обновлено в 05:31
Финансы
Золото незначительно дешевеет вслед за укреплением курса доллара
Стоимость золота слабо снижается в четверг на фоне незначительного укрепления курса доллара по отношению к мировым валютам, следует из данных торгов.
Обновлено в 01:18
Финансы
ВЭБ предложил передать Связь-банк на баланс Промсвязьбанка
Ранее завершилась процедура объединения Связь-банка с банком Глобэкс.
Обновлено вчера в 13:01
Финансы
Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%
13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы
Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн
Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы
Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства
На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы
ЦБ вот-вот примет решение о ставке
В эту пятницу состоится заседание финрегулятора, на котором выяснится дальнейшая судьба ключевой ставки.
Обновлено в 08:15
Финансы
В Киеве рассказали, как потратят кредит в 500 млн евро от ЕС
Европейский Союз выделил Украине кредит в 500 млн евро после того как Киев выполнил требования по внедрению электронного декларирования и системы анализа электронных деклараций чиновников.
Обновлено вчера в 10:34