Финансы

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей
Интерфакс
06:42

Глава Сбербанка России Герман Греф купил рублевые облигации банка на 100 млн рублей, следует из материалов кредитной организации.
Интерфакс06:42

Подробнее о событии

Глава Сбербанка дал Сбербанку в долг

Lenta.ru10:08

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

URA.Ru09:22

Герман Греф купил облигации Сберанка на 100 млн рублей

Коммерсантъ08:19

Греф потратил 100 млн руб. на облигации Сбербанка

РБК07:02

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Интерфакс06:42

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

Rambler News Service06:30

Греф купил облигации Сбербанка на 100 млн рублей

ТАСС06:10
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 23:17, Ашберн
Финансы

МВФ одобрил кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил новую программу финансовой помощи stand-by для Украины на сумму 3,9 миллиарда долларов сроком на 14 месяцев.
Обновлено в 20:14
Финансы

Владимир Путин запретил уличные табло с курсами валют

Банкам запрещено размещать данные о курсах иностранных валют вне помещений кредитных организаций.
Обновлено в 12:40
Финансы

Российские банки в 1,5 раза увеличили прибыль за 11 месяцев

ЦБ отмечает, что на финансовый результат сектора оказывали существенное влияние показатели банков, проходящих санацию в Фонде консолидации банковского сектора.
Обновлено в 08:56
Финансы

Нефть подешевела до $57 за баррель. Индекс Мосбиржи закрылся в минусе

В течение дня стоимость барреля сорта Brent опускалась ниже $57.
Обновлено в 13:59
Финансы

Саудовская Аравия приняла рекордный в истории страны бюджет

Кабинет министров Саудовской Аравии одобрил самый крупный бюджет в истории королевства с доходами в размере 975 миллиардов саудовских риалов (около 215 миллиардов долларов), параметры финансового документа на новый год огласил во вторник король Салман бен Абдель Азиз Аль-Сауд.
Обновлено в 10:58
Финансы

Рубль не был таким в канун Нового года уже много лет

Впервые за последние четыре года сложилась такая обстановка, когда в канун Нового года валютный курс остается стабильным.
Обновлено в 22:00
Финансы

Столичным промышленникам стало проще получить заемные средства

Оформить заявку на получение займа столичные предприятия могут в режиме онлайн на сайте Московского фонда поддержки промышленности и предпринимательства.
Обновлено в 14:10
Финансы

«Совкомфлот» привлек кредит в $264 млн

Группа «Совкомфлот» заключила соглашение с консорциумом из пяти банков о кредитной линии на $264 млн сроком на шесть лет, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:07
Финансы

Долговое давление на регионы растёт

Власти всеми способами пытаются добиться от регионов сокращения дефицита бюджета, чтобы удержать их от серии дефолтов, однако муниципалитеты наращивают просрочку.
Обновлено в 12:59
Финансы

Китай продает казначейские облигации США пятый месяц подряд

Размер принадлежащих Китаю казначейских облигаций США в октябре сократился пятый месяц подряд до минимума с мая 2017 г. По данным минфина США, он уменьшился до $1,14 трлн по сравнению с $1,15 трлн в сентябре.
Обновлено в 12:04
Финансы

По итогам следующего года госдолг Белоруссии составит 41,6% ВВП

Государственный долг Белоруссии на конец 2019 года составит 55,1 млрд белорусских рублей, или 41,6% к ВВП при пороговом значении 45%, сообщил сегодня первый замминистра финансов Юрий Селиверстов, представляя проект бюджета-2019 год в парламенте.
Обновлено в 05:25
Финансы

НПФ расскажут о потере дохода при расторжении договора

Сценарии предполагают информирование клиентов о потере дохода при расторжении договора, сообщили RNS в ассоциации.
Обновлено в 09:08
Финансы

Россияне стали больше пользоваться банковскими переводами

Россияне в этом году удвоили переводы денег на карты друг другу, сообщил портал banki.ru За девять месяцев этого года жители страны перечислили на карты своим друзьям, коллегам и партнерам 19 триллионов 200 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:44
Финансы

Банк развития БРИКС расширяется

Объем проектов, утвержденных Новым банком развития БРИКС, достигнет 8 миллиардов долларов к концу 2018 года.
Обновлено в 07:38
Финансы

Курс биткойна стабилизировался

Все особенно рисковые позиции закрыты, рынок покинули «горячие» деньги, объем торгов растет, что может явиться предвестником стабилизации биткойна в диапазоне 3–3,6 тыс. долларов и осмысливания причины столь быстрого и глубокого падения.
Обновлено в 22:35
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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