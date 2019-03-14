Политика

Глава Сбербанка назвал главную проблему РоссииИзвестия 12:06

Отсутствие эффективной системы государственного управления является главной проблемой РФ. Такое мнение глава Сбербанка Герман Греф высказал в ходе финального этапа конкурса «Лидеры России», который проходит в Сочи.
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Герман Греф
Это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. Я глубоко в этом убежден. И во все остальное просто не надо пускаться.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 09:17

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Глава Сбербанка назвал главную проблему России

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Греф назвал главную проблему России

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РИА Новости08:13

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РБК07:07

Герман Греф назвал главную проблему России

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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