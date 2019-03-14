Политика

Глава Сбербанка назвал главную проблему РоссииРИА Новости 08:13

Глава Сбербанка Герман Греф на форуме "Лидеры России" рассказал журналистам что, по его мнению, больше всего мешает развитию страны. Трансляция мероприятия доступна в Facebook. Руководителя крупнейшего банка попросили назвать три главных трудности, с которыми сталкивается современная Россия.
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Герман Греф
Это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. Я глубоко в этом убежден. И во все остальное просто не надо пускаться.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 09:17

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Глава Сбербанка назвал главную проблему России

Известия12:06

Герман Греф назвал главную проблему России

Газета.Ru11:23

Греф назвал главную проблему России

RT на русском09:42

Греф назвал себя главным несовершенным элементом в системе Сбербанка

ТАСС09:24

Глава Сбербанка назвал главную проблему России

РИА Новости08:13

Греф назвал главную проблему России

РБК07:07

Греф назвал главной проблемой России отсутствие эффективной системы госуправления

Коммерсантъ09:17
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Политика

Британский парламент проголосует за отсрочку Brexit

Парламент Великобритании рассмотрит вопрос отсрочки выхода страны из Евросоюза, 14 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:29
Космос

С космодрома Байконур стартует пилотируемый корабль «Союз МС-12»

Обновлено в 14:31
Происшествия

В Керченском проливе село на мель либерийское грузовое судно

Либерийское грузовое судно Maryland село на мель в Керченском проливе, сообщает 14 марта пресс-служба Росморречфлота.
Обновлено в 14:15
Политика

КПРФ решила передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Президиум ЦК КПРФ решил передать депутатский мандат в Госдуме, освободившийся после смерти Жореса Алферова, бывшему кандидату в президенты Павлу Грудинину.
Обновлено в 08:23
Происшествия

Аргентинские власти назвали причину гибели подлодки «Сан-Хуан»

Командующий ВМС Аргентины контр-адмирал Давид Бурден заявил, что причиной гибели подлодки "Сан-Хуан" стал взрыв, сообщил телеканал TN.
Обновлено в 11:16
Происшествия

Бывший осетинский депутат признал конфликт с избитой учительницей

Обновлено в 14:13
Политика

YouTube заблокировал канал Зеленского

Сервис YouTube заблокировал канала кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Украинские новости".
Обновлено в 12:34
Космос

«Роскосмос» предложил проводить на МКС военные эксперименты

В материалах, опубликованных на сайте госкорпорации "Роскосмос", содержатся планы проводить военно-прикладные эксперименты на борту Международной космической станции.
Обновлено в 14:35
Политика

Матвиенко оценила мемы про законы о фейках и оскорблении государства

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко оценила появившиеся в Сети мемы про законы об оскорблении государства и фейковых новостях.
Обновлено в 14:10
Футбол

«Зенит» и «Вильярреал» определились со стартовыми составами

Стали известны стартовые составы петербургского "Зенита" и "Вильярреала" на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:56
Происшествия

Два подростка ранили друг друга из огнестрельного оружия в Дагестане

"По предварительным данным, два подростка 2004 года рождения ранили друг друга из огнестрельного оружия", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 14:17
Общество

Глава СПЧ предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи

Глава Совета по правам человека Михаил Федотов предложил брать бездомных пенсионеров в приемные семьи.
Обновлено в 09:09
Спорт

Йоханнес Бё выиграл третье золото на чемпионате мира по биатлону

Обновлено в 13:05
Единоборства

RCC разорвала отношения с Александром Емельяненко

Обновлено в 13:24
Футбол

Аленичев заявил, что за письмом болельщиков о его отставке стоит руководство «Енисея»

Главный тренер клуба Российской премьер-лиги «Енисей» Дмитрий Аленичев уверен, что открытое обращение болельщиков команды к губернатору Красноярского края появилось по инициативе руководства клуба.
Обновлено в 13:35
Общество

Путину предложат ограничить продажу алкоголя в жилых районах

Предложения по продвижению здорового образа жизни в России обсуждались на стратегической сессии с экспертами в рамках работы профильной подгруппы Госсовета.
Обновлено в 12:12
Политика

Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли Гуаидо

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) позвонили спикеру оппозиционного парламента Венесуэлы Хуану Гуаидо от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Обновлено в 08:46
Политика

Дипломаты США покинули Венесуэлу

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что все американские дипломаты покинули территорию Венесуэлы.
Обновлено в 13:40
Политика

Сенат США проголосовал за отмену режима ЧП в стране

Американские сенаторы проголосовали за принятие резолюции об отмене режима чрезвычайного положения в США, который был объявлен президентом Дональдом Трампом для строительства стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 15:01
Политика

В Германии заявили о «ренессансе» российского Крыма

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Шоу-бизнес

Юлия Началова лечила рану на ноге лидокаином

Обновлено в 11:03
Политика

«Он проиграл»: Владимир Познер дал оценку интервью Дудя и Киселева

Самый известный интервьюер не только в России, но и во всем мире Владимир Познер прокомментировал скандальное интервью Юрия Дудя и Дмитрия Киселева.
Обновлено в 11:53
Политика

Киев осудил поездку французских политиков в Крым

Украинский МИД осудил поездку французских политиков в Крым, отметив, что таким образом они «проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины».
Обновлено в 13:54
Происшествия

В Ингушетии перевернулась самоходная гаубица

В Ингушетии произошло ДТП с артиллерийской установкой. Об этом "РГ" сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Обновлено в 09:53
Авто

Завод Mercedes-Benz в Подмосковье начнет работу 3 апреля

Завод Mercedes-Benz, строящийся в подмосковном индустриальном парке «Есипово», начнет работу 3 апреля 2019 года.
Обновлено в 11:50
Политика

Медведев освободил от должности замглавы Росавиации Клима

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение об освобождении Олега Клима от должности заместителя руководителя Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).
Обновлено в 12:19
Экономика

На долгострои в 26 регионах могут выделить девять миллиардов рублей

Порядка 9 миллиардов рублей может быть выделено из федерального бюджета на достройку проблемных объектов в тех регионах, где таких объектов меньше всего, сообщил в четверг журналистам вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко.
Обновлено в 14:18
Политика

Трамп пригрозил ЕС введением новых торговых пошлин

Президент США Дональд Трамп на встрече 14 марта в Белом доме с премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром заявил, что США могут ввести пошлины на ряд европейских товаров, если ЕС откажется ввести переговоры по торговле.
Обновлено в 12:11
Общество

Дуров сообщил о 3 млн новых пользователей Telegram за сутки

К Telegram за последние 24 часа присоединились 3 млн новых пользователей, сообщил основатель мессенджера Павел Дуров на своем официальном канале.
Обновлено в 05:13
Общество

Медведев осмотрел новый правительственный офис в «Москва-Сити»

В четверг Д.Медведев приехал в ММДЦ "Москва-Сити" осмотреть новый комплекс, куда переезжают, в частности, центральные аппараты Минэкономразвития, Минпромторга и Минкомсвязи - всего около 5 тыс. сотрудников.
Обновлено в 11:07
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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