Финансы

Глава Сбербанка допустил повышение ставок по ипотеке
АБН
08:30

Сбербанк рассматривает возможность повышения ставок по ипотеке, если Центробанк РФ примет решение усилить регулирование этого сегмента. Об этом в четверг сообщил глава кредитной организации Герман Греф. Сбербанк ожидает решений регулятора.
АБН08:30
с чего всё началось

Сбербанк не исключает повышения ставок по ипотеке в случае ужесточения регулирования ЦБ

Ранее глава Сбербанка уже заявлял о возможном повышении ипотечных ставок с начала 2019 года на фоне решения ЦБ РФ повысить норму резервирования по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом. В последний раз банк повышал ставки по ипотечным продуктам 22 октября.
ТАСС05:57

Подробнее о событии

Россиянам могут увеличить ставки по ипотеке

Вечерняя Москва09:25

Сбербанк заявил о возможном повышении ставок по ипотеке

Life.ru08:16

Глава Сбербанка заявил о возможном повышении ставок по ипотеке

Интерфакс06:33

Сбербанк может повысить ипотечные ставки при ужесточении регулирования ЦБ

РИА Новости06:33

Глава Сбербанка допустил повышение ставок по ипотеке

Rambler News Service06:27

Герман Греф готов к повышению ставок по ипотеке

News.ru06:22

Сбербанк не исключает повышения ставок по ипотеке в случае ужесточения регулирования ЦБ

ТАСС05:57
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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Финансы

ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на уровне 0%

Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и подтвердил окончание программы покупки активов до конца текущего года, следует из пресс-релиза регулятора.
Обновлено в 07:48
Финансы

Международные резервы России выросли на $1,5 млрд

За неделю международные резервы России выросли на $1,5 млрд и на 7 декабря составили $463,6 млрд против $462,1 млрд на 30 ноября.
Обновлено в 08:56
Финансы

Профицит бюджета РФ в январе—ноябре достиг 3,7%

Профицит федерального бюджета РФ за январь—ноябрь 2018 года составил 3 трлн 394,3 млрд рублей или 3,7% ВВП.
Обновлено в 10:49
Финансы

Центробанк озвучил новый прогноз по рублю

Сбербанк России ухудшил свой прогноз по курсу рубля на 2019-2020 годы.
Обновлено в 09:15
Финансы

Доллар может взлететь до 77 рублей в 2019 году

При цене на нефть в районе 60 за баррель Brent и при условии возобновления покупки валюты на бирже со стороны ЦБ и Минфина, курс доллара в течение года может вырасти до 73-77 рублей, предупреждают в «Райффайзенбанке».
Обновлено в 05:04
Финансы

Минфин предложил ужесточить контроль за долгами регионов

Минфин предложил поправки в Бюджетный кодекс для ужесточения контроля за расходами и долгами регионов.
Обновлено вчера в 22:31
Финансы

Сбербанк повысит зарплаты сотрудников не больше, чем на инфляцию

Индексация окладов работников Сбербанка в 2019 году составит 4%, что сопоставимо с прогнозом кредитной организации на конец текущего года.
Обновлено в 02:48
Финансы

В Краснодаре принят городской бюджет на 2019 год

Доходная часть местного бюджета 2019 года составит 24,5 млрд рублей, из них собственные доходы — налоговые и неналоговые — 15,7 млрд рублей.
Обновлено в 08:44
Финансы

Нацбанк Украины сохранил учетную ставку на уровне 18%

13 дек - Нацбанк Украины (НБУ) сохранил учетную ставку на уровне 18 процентов годовых по итогам декабрьского заседания, сообщил регулятор.
Обновлено в 07:05
Финансы

Бизнес-клиенты ВУЗ-банка смогут оформить «Классический» депозит онлайн

Депозит Классический от ВУЗ-банка для бизнеса теперь можно оформить дистанционно в интернет-банке Light.
Обновлено в 01:03
Финансы

Запсибкомбанк выплатил 35,4 млн руб по 9-му купону облигаций 2-й серии

Запсибкомбанк 20 марта 2014 года зарегистрировал выпуск облигаций серии 02 в размере 241 млн 358,912 тыс. штук номиналом 10 рублей каждая.
Обновлено в 04:50
Финансы

Шесть банков Танзании оказались на пороге банкротства

На этой неделе Международный валютный фонд (МВФ) предупредил о том, что шесть банков Танзании находятся на пороге банкротства и могут прекратить свою деятельность в ближайшее время, сообщает Swahili Times.
Обновлено в 03:10
Финансы

ECCB рассмотрит заявление о продаже операций Scotiabank в ECCU

ECCB сообщают, что они провели предварительные обсуждения с Центральным банком Тринидада и Тобаго и Банком Гайаны по заявлению Republic Financial Holdings о приобретении операций Scotiabank.
Обновлено в 12:57
Финансы

Объём банковского кредитования в Китае удвоился

В ноябре 2018 года объём банковского кредитования в национальной валюте в Китае составил 1,250 трлн юаней ($181 млрд), почти удвоившись по сравнению с октябрём (697 млрд юаней).
Обновлено в 08:19
Финансы

ВТБ нарастил выдачу кредитов наличными в 1,5 раза

Банк ВТБ по итогам 11 месяцев 2018 года оформил 1,3 млн. кредитов наличными на общую сумму более 700 млрд. рублей.
Обновлено вчера в 07:08
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Герман Греф
Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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