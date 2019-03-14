Политика

Глава Сбербанка Герман Греф назвал главную проблему РоссииREGNUM 09:42

Глава крупнейшего российского банка — Сбербанка — Герман Греф назвал главную проблему России. Соответствующее заявление он сделал в ходе мастер-класса, который он давал участникам конкурса управленцев «Лидеры России».
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Герман Греф
Это главное. Если эта проблема будет решена, все остальные будут преодолены автоматически. Я глубоко в этом убежден. И во все остальное просто не надо пускаться.
— Герман Греф, российский политикКоммерсантъ 09:17

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Российский политик
Российский государственный деятель немецкого происхождения, президент и председатель правления Сбербанка России, бывший министр экономического развития и торговли Российской Федерации. Сопредседатель попечительского совета Мариинского театра, член попечительского совета Российского совета по международным делам. Председатель совета Центра стратегических разработок. Член совета директоров «Яндекса». Председатель Попечительского совета НИУ ВШЭ. Председатель Попечительского совета фонда поддержки слепоглухих «Со-единение». Глобалист, сторонник глобализации в России.
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