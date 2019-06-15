Общество
Глава СЖР пригласил Голунова на митинг 16 июняМосковский Комсомолец вчера в 09:26
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев сообщил, что пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить на митинге, который состоится 16 июня на проспекте Сахарова в Москве. "Митинг очень важен для всего журналистского сообщества", - заявил Соловьев.
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Этот митинг очень важен для всего журналистского сообщества. Нам нужно поговорить о том, как нам жить дальше, как развивать гражданское общество. И было бы очень хорошо, если бы на нашем митинге появился герой этих дней – Иван Голунов.
— Владимир Соловьев, российский журналистВзгляд.ру вчера в 09:25
с чего всё началось
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев пригласил корреспондента "Медузы" Ивана Голунова выступить в воскресенье на митинге в Москве на проспекте Академика Сахарова.Интерфаксвчера в 08:44
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